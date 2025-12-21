ASCOLI PICENO – Raggianti i volti in casa bianconera.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 21 dicembre, ha battuto il Teramo allo stadio “Bonolis” per 2-1. Match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “Non era facile vincere qui. Stiamo crescendo sotto il punto di vista della continuità e della consapevolezza. Il Teramo è una squadra molto forte. Una compagine unita tra tifo, società e squadra. Una cosa totalmente diversa dal nostro contesto e se lo ribadisco non è perché voglio fare il piangione o il filosofo ma giocare senza tifo e senza una città al nostro fianco non è facile. Questa vittoria, come quella con la Sammaurese, ha un valore molto importante anche sotto questo punto di vista”.

