OFFIDA – Dal 27 al 29 dicembre torna uno degli appuntamenti giovanili più attesi della pallavolo: la 17ª edizione del Marche International Volley Cup, torneo che unisce agonismo e promozione del territorio, coinvolgendo atlete, tecnici, famiglie e comunità locali.

L’evento vedrà in campo le categorie Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18, con un’ampia partecipazione interregionale di un fine settimana che si preannuncia “di festa” prima ancora che di competizione.

Tra i momenti più attesi spicca la presentazione delle squadre al Serpente Aureo, pensata come qualcosa che va oltre la pura dimensione sportiva. Lo ha sottolineato il consigliere con delega allo Sport Roberto Barbizzi, evidenziando come l’iniziativa sia un’occasione per far emergere anche l’identità e le bellezze della città: un modo per accogliere chi arriva da fuori e far vivere il territorio a 360 gradi.

A fotografare l’impatto della manifestazione è Paola Benigni della Ciù Ciù Volley, che parla di una macchina organizzativa di primo livello: 25 società, 36 squadre, circa 600 atlete e 200 pernottamenti, concentrati soprattutto su Offida. Numeri che raccontano non solo la portata sportiva, ma anche la ricaduta concreta sull’ospitalità del territorio.

La Volley Cup non sarà solo partite. Il 27 dicembre al mattino è atteso un ospite di rilievo nazionale: Pasquale D’Aniello, tecnico che ha vinto con l’Under 16 agli Europei. La sua presenza arricchisce il programma anche sul fronte della crescita tecnica: insieme alla Federazione condurrà un corso per allenatori dedicato ai gradi 1, 2 e 3, trasformando il torneo in un vero momento di formazione e aggiornamento.

Sempre il 27, è prevista anche la partecipazione di Letizia Genovese e delle rappresentative regionali e nazionali, ulteriore elemento che conferma la qualità e l’attenzione attorno alla manifestazione.

Tra le realtà presenti spicca la Pallavolo Florio di Ischia, che parteciperà con tutte e quattro le categorie: un segnale della capacità del torneo di attrarre sempre più società anche da fuori regione.

Sul versante locale, Offida sarà impegnata in Under 16 e Under 14, mentre per l’Under 18 parteciperà in collaborazione con la squadra Sibillini Amandola. Un lavoro di rete che rafforza l’identità sportiva del territorio e che guarda anche al futuro: nel 2025 l’Offida Volley celebrerà infatti 20 anni di affiliazione alla Federazione.

Benigni ricorda come un evento di queste dimensioni sia possibile solo grazie a tanti collaboratori e a un ecosistema che funziona. Da qui i ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Offida per il supporto e l’ospitalità, tra palazzetto, teatro e strutture comunali, ma anche alla famiglia Bartolomei di Ciù Ciù per la vicinanza e il sostegno.

Per il sindaco Luigi Massa, la chiave della Volley Cup sta soprattutto nell’aspetto umano: “giorni di festa” in cui l’agonismo diventa occasione di incontro, scambio e conoscenza. “Tre giorni per crescere, giocare e costruire legami comunità, con la pallavolo come lingua comune. Offida si dimostra sempre un Comune accogliente capace di aprirsi a nuove esperienze e persone. Al centro restano messaggi netti: amicizia, gruppo, collaborazione, lavoro di squadra, valori che – sottolinea infine Massa – meriterebbero sostegno anche a livelli più alti”.

