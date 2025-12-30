ASCOLI PICENO – La Ascoli automobilistica ha chiuso la stagione agonistica 2025 terminata in modo insolito e prestigioso con le premiazioni del Campionato Europeo della Montagna nella splendida cornice del Teatro Ventidio Basso in città.

L’evento targato FIA ha permesso allo staff ascolano di distinguersi ancora una volta per capacità e qualità organizzativa ospitando nel migliore dei modi i componenti dell’Alleanza degli Organizzatori EHC, le autorità FIA ed i migliori piloti protagonisti sui tornanti di tutt’Europa. Ed è stata una chiusura degna del successo per “Ascoli Piceno Città Europea dello Sport 2025”. Domenica scorsa la giornata di festa effettuata all’Hotel Ristorante Remigio I, ha presentato idealmente la prossima edizione della 65^ Coppa Paolino Teodori (26-28 giugno) che sarà la sesta delle dieci gare di Campionato Europeo e la quarta delle sette prove del Campionato Italiano Super Salita. E’ stata anche svelata nell’occasione la nuova immagine del manifesto della gara.

Interessante e coinvolgente per piloti e appassionati è stata la prima edizione del Local Drivers Championship, intitolato al compianto presidente dell’Automobile Club Elio Galanti, il campionato ideato per i piloti del Gruppo Sportivo e dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo che per tutta la stagione si sono impegnati nelle varie discipline dell’automobilismo. Vincitore assoluto è risultato Davide “Dadà” Gabrielli specialista delle cronoscalate dove ha vinto il CIVM Nord con la sua Seat Leon ST Racing Start, secondo si è classificato Francesco Turzo impegnato del Super Trofeo Lamborghini Europa, mentre sul terzo gradino del podio è salito Francesco Malabelli, altro giovane interprete della gare in montagna. Riconoscimenti speciali sono andati a Chiara Cuccioloni (femminile), Matteo Gabrielli (under) e Giovanni Cuccioloni (over 60).

