OFFIDA – “Non una semplice conferenza di fine anno, ma un racconto corale con lo sguardo già puntato in avanti. L’Amministrazione offidana ha scelto un luogo simbolo per fare il punto sul 2025: il nuovo Polo 0-6, emblema di un anno di lavoro concreto e, allo stesso tempo, di una promessa di futuro”.

Così in una nota l’amministrazione comunale: “A condurre l’incontro, costruendo un filo conduttore tra interventi e visioni, è stato il capogruppo Stefano D’Angelo, che ha definito sereno e partecipato il clima di una squadra che si muove in compattezza, dove ognuno può dire la sua. Il messaggio è chiaro: fare, ma senza perdere l’orizzonte. Portare “a terra” i progetti, renderli utili e visibili, e allo stesso tempo strutturare una traiettoria lunga, capace di reggere le sfide economiche, che arrivano dall’alto e che ricadono sui territori, cercando di tutelare sempre il Sociale.”.

Nella nota si legge: “L’assessore Davide Butteri ha riassunto così la bussola dell’azione amministrativa: trasformare le idee in risposte quotidiane per i cittadini, con un progetto a lungo termine e una visione che tenga insieme struttura, sicurezza e futuro. Non è mancato un riferimento diretto alle difficoltà: i tagli agli enti locali impongono scelte. Eppure, la linea dichiarata resta netta: ‘non abbiamo toccato il sociale anche se, per far quadrare i conti abbiamo dovuto togliere qualcosa alla manutenzione, senza però lasciare indietro il territorio’. Il Polo 0-6 è stato al centro dell’intervento dell’assessora Isabella Bosano: non solo una nuova struttura, ma un modello educativo in cui nido e infanzia lavorano in sinergia. Spazi ampi e numeri in crescita: circa 60 iscritti, il doppio rispetto al passato, con richieste soddisfatte e niente liste d’attesa. Confermata anche l’attenzione alle fragilità, con servizi come il trasporto scolastico gratuito. Sul turismo, Bosano ha ricordato il lavoro su bike experience e nuovi itinerari enogastronomici, culturali e naturalistici, annunciando a breve il nuovo sito turistico. Nel 2026 Offida ospiterà la quinta edizione degli Stati Generali della Bellezza di ALI, dedicati allo sviluppo locale sostenibile e allo scambio di buone pratiche tra enti. Per l’assessora Marica Cataldi la parola chiave è collaborazione: i progetti funzionano quando Comune, scuole, famiglie, associazioni e uffici lavorano insieme. Centrale il tema dei bambini come futuro della città, con una forte risposta delle famiglie e iniziative molto partecipate, come il Festival Colibrì che sta andando sempre andato sold out. Ampio spazio anche alla Cultura, tra Biblioteca – che funziona grazie al grande lavoro dei volontari e che vanta libri di ultima uscita – e la rassegna Oltre le righe (prossimo incontro con Roberta Recchia il 10 gennaio). ‘Ringrazio i volontari e le associazioni come Pro Loco, Gad’a, Avis – continua Cataldi – che sostengono Offida ogni giorno’. Lo sguardo al 2026 punta soprattutto a luglio, quando si saprà l’esito della candidatura Unesco del teatro Serpente Aureo. L’assessora ha ricordato, infine, il prossimo rinnovo dei comitati di quartiere.

Nella nota si prosegue: “Sul fronte mobilità e vivibilità urbana, l’assessore Fabio Amabili ha annunciato il percorso per la ZTL: posizionata la struttura, ora si passa all’informazione alla cittadinanza e poi a un mese di prova. Previsto l’utilizzo di tre telecamere OCR, in collegamento diretto con le forze dell’ordine, con l’auspicio di implementare ulteriormente il sistema. Spazio anche all’ambiente: contrasto all’abbandono dei rifiuti e campagne di sensibilizzazione. Un lavoro che non si esaurisce nelle sanzioni, ma chiede collaborazione e cambiamento di abitudini. La consigliera Simona Fioravanti ha evidenziato l’apertura dello Sportello Donna del centro antiviolenza, riferimento anche per l’entroterra. Durante l’anno sono cresciute le iniziative di sensibilizzazione, con il supporto dei volontari, anche nelle scuole contro il bullismo. Ha poi richiamato l’importanza della rete provinciale per sostenere i servizi alle fragilità e indicato come priorità l’accelerazione del miglioramento sismico dell’ospedale di Offida. Il consigliere Simone Perozzi ha riportato l’attenzione su un progetto che ha unito cultura e turismo: Altrove, evento capace di far parlare le cantine di Offida e creare un gruppo coeso, base per costruire qualcosa di duraturo. Altro asse strategico: il Cammino dei Cappuccini, per attrarre nuovi flussi legati agli itinerari religiosi. Per il consigliere Roberto Barbizzi lo sport è una vera infrastruttura sociale. La Marche International Volley Cup ha portato a Offida centinaia di atlete e famiglie, con ricadute su turismo ed economia. Tra i risultati del 2025: l’impianto Roberto D’Angelo e nuovi spogliatoi per tennis e calcetto, per permettere ai ragazzi di praticare sport senza andare fuori città. L’offerta è ampia (dal basket alla danza) e si arricchisce con camminate Acli e il prossimo progetto “adotta un km di strada” con le associazioni. Quinto Menzietti (Forlini) ha ringraziato il Comune e il personale, evidenziando che il centro diurno è tornato ai numeri del pre-Covid e che, grazie a una convenzione, è stato attivato un servizio di trasporto per gli utenti del centro diurno. Per la casa di riposo ha ricordato i servizi oggi più richiesti dalle famiglie: fisioterapia tre volte a settimana e attività di animazione per gli anziani. Piero Antimiani (presidente Energia Offida) ha definito il 2025 un anno di interventi strutturali: nuovi contatori per circa 3000 utenze, potenziamento di una linea da 10 a 20 mila volt, LED in diverse zone del centro storico e miglioramenti agli impianti fotovoltaici. Per il 2026 previsti ulteriori potenziamenti, revamping e progetti come le comunità energetiche”.

A chiudere, il sindaco Luigi Massa: “Il bilancio riguarda anche il tempo e la sensazione è di averlo impiegato bene, con dedizione, competenza e attenzione a sostenibilità e vicinanza alla comunità. E questo bilancio mi inorgoglisce, perché trova riscontri in cose fatte e praticità: del Bilancio di previsione già approvato prima dei tempi, per esempio. Grazie alla mia squadra che si compone anche degli uffici comunali, il bilancio racconta di 12 milioni di opere pubbliche nel 2025”.

Per il 2026, una previsione di almeno 8 milioni, con interventi come l’ex mattatoio destinato a diventare la nuova casa della musica (istituzione Sieber) e lavori su Martiri della Resistenza legati a criticità sismiche.

“E quando parliamo di opere, qui a Offida, non dimentichiamo mai l’importanza della bellezza estetica”, dichiara il Sindaco indicando la finestra del polo 0-6, che incornicia il centro storico di Offida. Infine Massa ha parlato di un obiettivo chiaro: produrre più energia da rinnovabili (Comunità energetiche), ridurre i costi, liberare risorse da reinvestire, soprattutto nel sociale.

Nonostante le criticità che arrivano da decisioni prese altrove, la chiusura del discorso del Sindaco è un impegno: “Continueremo a fare il nostro dovere per i nostri cittadini per la pazienza e la fiducia, tratti distintivi di una comunità civile e coesa”.

