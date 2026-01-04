ASCOLI PICENO – La vittoria conquistata a Teramo ha chiuso nel migliore dei modi il girone d’andata dell’Atletico Ascoli. Un successo brillante e meritato che ha dato ulteriore consapevolezza al gruppo di Mister Seccardini, pronto ora ad affrontare la prima giornata del girone di ritorno e la prima gara ufficiale del 2026, in trasferta contro L’Aquila, in programma domenica 4 gennaio, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “Abbiamo disputato una grande partita e il risultato è stato il frutto di un lavoro che va avanti da mesi. Il Teramo è una squadra di assoluto valore, fino a quel momento imbattuta, e vincere in uno stadio come il Bonolis rappresenta un motivo di grande orgoglio per noi e per la società. Detto questo, il girone d’andata è ormai alle spalle: ora inizia il ritorno e dovremo essere bravi a confermarci partita dopo partita, perché solo mantenendo questo livello possiamo restare agganciati al treno dei play-off. Ci aspetta un mese di gennaio molto intenso. L’Aquila in questa stagione ha sempre vinto in casa, quindi sappiamo che ogni singolo momento della gara potrà essere determinante, nel bene e nel male. È una squadra con grande qualità offensiva e ottime relazioni di gioco: serviranno attenzione costante, equilibrio e capacità di leggere bene i momenti del match. Il girone di ritorno in Serie D è sempre più complesso: il mercato di riparazione cambia gli equilibri e ogni partita ha caratteristiche diverse rispetto all’andata. I ragazzi hanno lavorato con grande serietà e continuità. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e dovremo fare di tutto per perseguirlo, mantenendo mentalità, umiltà e fame di crescita ogni settimana”.

