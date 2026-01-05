ASCOLI PICENO – Si comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo previste, l’evento “Arriva la Befana” in Piazza del Popolo, inizialmente programmato per domani 6 gennaio, è rinviato a domenica 11 gennaio. Il programma della manifestazione resterà invariato per permettere a bambini e famiglie di vivere la magia dell’Epifania in piena sicurezza e con condizioni climatiche favorevoli:

Domenica 11 gennaio, ore 11:30: Il momento clou con la spettacolare discesa acrobatica delle Befane dal Palazzo dei Capitani .

Il momento clou con la spettacolare . A seguire: Distribuzione dei tradizionali dolcetti a tutti i bambini presenti in Piazza del Popolo.

L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Ascoli Piceno, Conad (Via Mari), Produzioni Massimo di Francesco e Ascoli on Ice, chiuderà ufficialmente il calendario delle festività cittadine con la consueta suggestiva esibizione nel “salotto buono” della città.