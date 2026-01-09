ASCOLI PICENO – Il Monticelli Calcio comunica che Giuseppe Bellusci sarà un nuovo calciatore del Monticelli. La squadra del quartiere ascolano che milita in Promozione, Girone B e si trova attualmente in 12esima posizione in zona playout, ha annunciato già due rinforzi in attacco prima del colpo Bellusci.

Il comunicato del club: “Difensore dalla grande esperienza classe ’89 non ha bisogno di troppe presentazioni. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli con il quale esordisce in serie A; gioca tra serie A e serie B vestendo le maglie di Catania, Empoli, Palermo Monza per poi tornare all’Ascoli. Vanta un’esperienza in Inghilterra con la maglia del Leeds United. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Recanatese; arriva dal Trodica dove ha giocato la prima parte di stagione.La società augura a Giuseppe un buon lavoro per il proseguo di stagione”:

