APPIGNANO DEL TRONTO – Domenica 18 gennaio alle ore 17:00, ad Appignano del Tronto, prosegue La Rassegna Letteraria 4.0. La parola si fa suono, immagine e racconto. Protagonista dell’evento sarà Fumettibrutti, nome d’arte di Joséphine Yole Signorelli, tra le voci più riconosciute e apprezzate del fumetto italiano contemporaneo, amatissima dal pubblico e dalla critica.

L’artista porterà in scena “Tutte le mie cose belle sono rifatte – live”, un reading intenso e coinvolgente tratto dal suo ultimo libro. Lo spettacolo si presenta come un racconto illustrato dal vivo: Fumettibrutti mostra i suoi fumetti, li racconta e li commenta, intrecciandoli a un monologo autobiografico che alterna ironia e profondità emotiva. Ne nasce un evento contemporaneo, capace di parlare al presente attraverso immagini, parole e vissuto personale.

Attraverso aneddoti personali e riflessioni sull’attualità, prende forma un percorso intimo e politico che affronta i temi della transizione, del corpo e dell’identità, aprendo uno spazio di confronto autentico su inclusione e parità di genere. Un dialogo aperto e necessario, in grado di coinvolgere il pubblico, stimolare la riflessione e lasciare il segno.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria. È possibile prenotare chiamando il 0736 817701 (orari ufficio) o scrivendo a [email protected]

È possibile prenotare anche su Eventbrite al seguente link:https://www.eventbrite.it/e/1978886560974?aff=oddtdtcreator

La Rassegna Letteraria 4.0 è promossa dall’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e sostenuta dalla Regione Marche con Fondi POC Marche 2014–2020, nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) “Ascoli Piceno”.

