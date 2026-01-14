ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale 16 del 9 gennaio 2026 l’Amministrazione Comunale di Ascoli ordina:
a partire dal 19 gennaio per 180 giorni solari consecutivi, eventualmente prorogabili sulla scorta delle esigenze del cantiere, al fine di consentire l’allestimento dell’area cantiere in Piazza Arringo per i lavori di riqualificazione della stessa, la rimozione di tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico esistenti sul lato Nord di Piazza Arringo, compresa area Isola San Biagio, ad esclusione dell’attività ad insegna Migliori, in quanto insistente su area non interessata dalla cantierizzazione.
