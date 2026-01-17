Stadio “Moccagatta” di Alessandria – 22° giornata Serie C, Girone B
I torinesi sono a quota 27 punti, il Picchio senza lo squalificato mister Tomei, sostituito in panchina da Agostinone, è a quota 37 punti in terza posizione. Cambio nella formazione titolare prima dell’inizio Bando al posto di Corradini
Sono 101 i tifosi del Picchio nel Settore Ospiti, assenti gli Ultras 1898 in segno di opinione contraria le squadre B. Prima dell’inizio della gara un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso.
FORMAZIONI UFFICIALI
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Pedro Felipe, F. Scaglia, Gil Puche; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Guerra, Anghelè (83′ Pagnucco); Okoro (83′ Deme). A disposizione: Fuscaldo, Bruno, Savio, Brugarello, Martinez Crous, Macca, Turco, Mazur, Makiobo, Perotti, Amaradio, Vacca. Allenatore: Brambilla
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Pagliai, Curado, Nicoletti, Guiebre; Bando (76′ Oviszach), Milanese (69′ Galuppini); Silipo (69′ Palazzino), Rizzo Pinna, (69′ Ndoj) D’Uffizi; Chakir (69′ Gori). A disposizione: Barosi, Brzan, Rizzo, Zagari, Cozzoli, Corazza. Allenatore: Agostinone
ARBITRO. Matteo Dini della sezione di Città di Castello.Assistenti sono Marco Sicurello di Seregno e Cristian Robilotta di Sala Consilina. Quarto Ufficiale Riccardo Dasso di Genova, Operatore FVS Vincenzo Russo di Nichelino.
RETI: 65′ Guerra
AMMONITI: 33′ Cudrig, 59′ Rizzo Pinna, 71′ Nicoletti, 86′ Ndoj
PRIMO TEMPO
0- Juventus col classico completino bianconero e Ascoli con il completino blu. Calcio di inizio per la Juventus.
5- tiro dalla distanza di Anghelè, tiro che termina sul fondo
7- OCCASIONE Ascoli: rilancio di Nicoletti la aggancia Chakir che entra in area, invece di tirare serve con un rasoterra l’accorrente Silipo che sul secondo palo conclude fuori
15- Pericoloso l’Ascoli, cross di Guiebre dalla sinistra che attraversa tutta l’area, non ci arriva di testa D’Uffizi
20- SFIORA IL GOL L’ASCOLI. Pagliai serve Silipo che sfiora il palo col mancino a giro, l’arbitro fischia per posizione di offside
24- gran destro a giro di D’Uffizi dal vertice dell’area, Scaglia in tuffo devia in corner
25- ancora l’Ascoli: cross di Milanese per Curado, colpo di testa che termina di poco a lato
30- Punizione Juventus sulla destra il pallone respinto dalla difesa arriva a Pedro Felipe che dalla dentro l’area sfiora il palo con una tiro rasoterra
33- Ammonito Cudrig per un fallo su Guiebre che stava per crossare. Punizione dai venti metri da posizione interessante, tiro lento e debole di Rizzo Pinna, para Scaglia
36- OCCASIONE ASCOLI, cross di sinistro di D’Uffizi, colpo di testa di Rizzo Pinna e Scaglia spizzica sopra la traversa mettendo in corner
37- REVISIONE l’Ascoli si gioca una card FVS per un presunto tocco di mano su colpo di testa di Nicoletti in area
40 – l’arbitro Dini dopo la revisione al monitor decide di non assegnare il rigore
47′ termina il primo tempo dopo due minuti di recupero
SECONDO TEMPO
46- Riprende la gara, nessun cambio nelle due squadre
58- D’Uffizi crossa sul secondo palo trovando Silipo, tocc di prima che colpisce l’esterno della rete
59- Ammonito Rizzo Pinna
63 – Punizione per l’Ascoli, Rizzo Pinna non crossa verso l’area, ma gioca palla, l’Ascoli perde il possesso subendo un pericoloso contropiede e subisce la rete.
65- GOL Juventus Next Gen con Guerra, il capitano infila in uscita Vitale con un tocco di prima in area su lancio di Cudrig
68- OCCASIONE JUVE cross di Okoro dalla destra, sul secondo palo arriva Cudrig che di prima sfiora la traversa
70- Quattro cambi l’Ascoli: fuori Chakir, Milanese, Silipo, Rizzo Pinna, dentro Gori, Ndoj, Palazzino e Galuppini
71- Ammonito Nicoletti, trattenuta di maglia su Okoro
74- Punizione tagliata di Galuppini dalla destra, tap in di Nicoletti respinta da Scaglia, gioco fermo per offside
77- cambio Ascoli: fuori Bando, dentro Oviszach. Ascoli ultraoffensivo
80- Ammonito Guiebre per proteste
82- Gran parata di Vitale che devia in corner un potente diagonale di Okoro dopo un contropiede della Juve avviato da Anghelè
85- cambio Juventus: c’è Deme per Okoro
87- Calcio di punizione per la Juve dai 25 metri il tiro potente di Puczka termina sul fondo
91- Corner di Galuppini, batti e ribatti in area, l’Ascoli si gioca una card FVS per un possibile tocco con il braccio in area su tiro di Gori. Incredibilmente l’arbitro nega il netto rigore all’Ascoli
98- Destro al volo di Oviszach dal lmite dell’area che termina fuori di pochissimo
99′ finale acceso. GOL ANNULLATO A GORI per presunto fallo sul portiere, l’attaccante era in anticipo e non colpisce Scaglia. L’arbitro rivede al monitor. AMMONITO IL TECNICO BRAMBILLA PER PROTESTE
104 – lunghissima revisione al monitor. La decisione è confermata. TRIPLICE FISCHIO
