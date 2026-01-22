E’ frutto di una ricerca decennale del flautista e compositore ascolano Marco Pietrzela Cauti che, negli ultimi anni, ha anche curato ricerche e stampe inerenti la musica popolare e tradizionale

ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Domenica 25 gennaio alle ore 17.30 presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno si terrà la presentazione dell’ultimo volume della collana “I Musicisti Piceni tra il XVIII e il XXI secolo”. Composta di ben quattro volumi, la raccolta porta alla luce molti aspetti della vita musicale del territorio piceno (a partire dal 1700 per arrivare ai nostri giorni con le opere di Giovanni Allevi).

Quest’ultimo volume, scritto in forma accessibile e chiara, è diviso in due macro-sezioni: la prima, con trascrizioni di brani musicali inediti di compositori del Piceno che giacevano inedite da secoli presso istituti pubblici e privati; la seconda, con un approfondimento del ‘700 tratta, tra l’altro, di storia locale, Teatro, Accademia Truentina, opere e interpreti del passato e della Banda cittadina ascolana.

La pubblicazione, realizzata grazie all’Associazione Egeria di Ascoli Piceno, è frutto di una ricerca decennale del flautista e compositore ascolano Marco Pietrzela Cauti che, negli ultimi anni, ha anche curato ricerche e stampe inerenti la musica popolare e tradizionale picena. La grafica e l’impaginazione sono state curate dall’artista Marco Zaini.

Un’occasione importante per riscoprire il nostro passato musicale così ricco e di grande interesse ma allo stesso tempo spesso dimenticato.

Gli intermezzi musicali saranno a cura della giovanissima flautista Maria Cristina Marchei. Ingresso libero.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.