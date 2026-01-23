L’evento sarà un’occasione conviviale e si trasformerà in un vero e proprio pomeriggio di festa con balli, canti e intrattenimento

FOLIGNANO – Il Comune di Folignano celebra la propria comunità senior con la XXIII edizione della “Festa del Pensionato”, in programma per domenica 25 gennaio 2026. L’iniziativa, divenuta ormai un punto di riferimento nel calendario cittadino, è organizzata dall’assessorato alla Terza Età in stretta sinergia con l’associazione di volontariato onlus “Le 5 Contrade”. La giornata si svolgerà interamente presso i locali del ristorante “Parco dei Tigli” a Piane di Morro e si aprirà con un momento dedicato alla spiritualità. Le attività inizieranno alle ore 11.45 con la recita del Santo Rosario, a cui seguirà alle 12.15 la celebrazione della Santa Messa, in una sala messa gentilmente a disposizione. Il cuore dei festeggiamenti scatterà alle ore 13.15 con il tradizionale pranzo sociale.

L’evento sarà un’occasione conviviale e si trasformerà in un vero e proprio pomeriggio di festa con balli, canti e intrattenimento. Gli organizzatori promettono una giornata all’insegna del divertimento, arricchita da tante risate e dalla consueta distribuzione di numerosi premi tra i presenti. Questa manifestazione rappresenta per l’amministrazione comunale un’importante opportunità per ringraziare i cittadini della terza età, valorizzando il loro ruolo sociale e offrendo un’occasione concreta di incontro e svago in un clima di allegria e condivisione. Per informazioni: 3519304698

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.