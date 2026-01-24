ASCOLI PICENO – Alla vigilia della sfida interna contro il Termoli, in programma allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli, domenica 25 gennaio, mister Simone Seccardini analizza il momento della squadra, tornando anche sulla gara di Ancona e sulle insidie del prossimo impegno.

Ecco le dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Ad Ancona è stata una partita ad alta intensità, con tanti duelli e ritmi elevati. L’Ancona ha confermato di essere una squadra forte ed esperta, capace di restare sempre dentro la gara. Usciamo con un po’ di rammarico per il risultato, ma anche con la consapevolezza di aver interpretato la partita nel modo giusto e di essere stati alla pari con una delle migliori del campionato. Ci aspettiamo una partita molto difficile contro il Termoli, contro una squadra solida e compatta in fase difensiva. Serviranno pazienza e lucidità per trovare gli spazi giusti e riuscire a metterli in difficoltà. Per noi sarà anche un’occasione importante per riscattare la gara d’andata, che resta la prestazione meno brillante della nostra stagione. Torniamo a Monticelli su un campo che conosciamo bene: qui abbiamo giocato le ultime due stagioni e vissuto anche momenti importanti. È una superficie diversa, molto veloce, e le condizioni non saranno ottimali a causa della pioggia di questi giorni, che rende il fondo più scivoloso. Dovremo essere bravi ad adattarci rapidamente e a gestire al meglio anche questo aspetto”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.