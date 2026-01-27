ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali Srl ed Ecoinnova Srl annunciano l’introduzione di una nuova generazione di aspiratori stradali completamente elettrici destinati al potenziamento del servizio di pulizia urbana nel centro cittadino.

La presentazione è avvenuta oggi alla presenza del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, dell’assessore all’ambiente Attilio Lattanzi e del presidente di Ascoli Servizi Comunali Andrea Zambrini.

“Si tratta di un importante passo avanti – ha spiegato il sindaco – sia dal punto di vista dell’efficienza del servizio sia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Come Amministrazione stiamo investendo molto nell’igiene e nel decoro urbano, con un occhio di riguardo alle tematiche ‘green’ che da sempre caratterizzano la nostra azione”.

L’ iniziativa non rappresenta l’avvio di un nuovo servizio, ma un’importante integrazione alle varie attività già in corso, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’efficienza e la qualità dell’igiene urbana, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Il nuovo aspiratore è progettato per ridefinire la pulizia delle aree pubbliche e contribuire al benessere collettivo, grazie a tecnologie di ultima generazione che rispondono alle moderne esigenze ecologiche. Capace di raccogliere facilmente mozziconi di sigaretta, lattine, plastica, carta, rifiuti animali e altri scarti, il dispositivo opera in modo efficace anche nelle zone più difficili da raggiungere, come sotto le panchine o lungo i percorsi pedonali più stretti. L’aspiratore ha altresì una lancia che permette un getto d’acqua per sanificare e pulire le superfici, un doppio sistema di spruzzatura per migliorare i livelli di igiene e sicurezza. Il filtro in poliestere ad alta efficienza cattura le particelle fini (PM10), contribuendo al miglioramento della qualità dell’aria e riducendo l’esposizione a polvere e pollini.

“Il quotidiano impegno per una città più pulita – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi – ci ha portato all’introduzione di questo nuovo aspiratore, che rappresenta un notevole salto in avanti sotto diversi punti di vista. Grazie alla sua moderna tecnologia, questo macchinario sarà in grado di innalzare ulteriormente il livello di pulizia delle strade e degli spazi pubblici del centro, rendendo Ascoli ancora più bella e accogliente”.

“Con questo nuovo strumento – ha dichiarato Andrea Zambrini, presidente di Ascoli Servizi Comunali – puntiamo a rendere il nostro servizio ancora più efficiente e sostenibile. Ogni dettaglio è stato studiato per facilitare le operazioni quotidiane degli operatori e garantire un ambiente più pulito e sano per i cittadini. Siamo orgogliosi di poter contribuire concretamente al decoro urbano e alla qualità della vita della nostra città”.

Con questa iniziativa, Ascoli Servizi Comunali Srl ed Ecoinnova Srl confermano il proprio impegno verso un modello di gestione urbana più sostenibile, moderno e rispettoso dell’ambiente, al servizio della città e della qualità della vita dei cittadini.

