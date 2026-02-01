ASCOLI PICENO – Un incontro dedicato al turismo lento nella regione austriaca, con proiezioni fotografiche e consigli pratici per gli appassionati delle due ruote

La Bottega del Terzo Settore di Ascoli ospiterà mercoledì 4 febbraio alle ore 18 l’incontro “Racconti di viaggio”, un appuntamento dedicato alla scoperta della Carinzia in bicicletta, la suggestiva regione austriaca conosciuta come la Terra dei Laghi.

L’evento, curato dalla FIAB Ascoli (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), proporrà un racconto di viaggio fatto la scorsa estate da alcuni soci FIAB attraverso uno dei territori più affascinanti d’Europa per gli amanti del cicloturismo. Durante la serata saranno proiettate fotografie e filmati che documenteranno l’esperienza su due ruote tra paesaggi lacustri, percorsi ciclabili immersi nella natura e borghi caratteristici.

La Carinzia, situata nel sud dell’Austria al confine con l’Italia e la Slovenia, vanta una rete di piste ciclabili che si snodano tra oltre 1.200 laghi balneabili, offrendo scenari mozzafiato e infrastrutture bike-friendly di primo livello. Un paradiso per i ciclisti di ogni età e preparazione atletica.

Oltre alla narrazione del viaggio, i partecipanti potranno ricevere consigli pratici per organizzare la propria esperienza in bicicletta: dalle indicazioni sui percorsi più suggestivi alle informazioni logistiche, dalle attrezzature consigliate ai servizi disponibili per i cicloturisti nella regione austriaca.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della FIAB Ascoli nella promozione della mobilità sostenibile e del turismo lento, un modo di viaggiare che privilegia il contatto con il territorio, il rispetto dell’ambiente e la scoperta autentica dei luoghi.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati di ciclismo, viaggi e natura. Un’occasione per lasciarsi ispirare e magari iniziare a pianificare la prossima avventura sulle due ruote.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.