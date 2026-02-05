Alla presentazione, svoltasi al polo Sant’Agostino di Ascoli, hanno partecipato tantissimi “ex studenti” che poi hanno voluto festeggiare il loro amato docente con un pranzo al ristorante Villa Angelini

ASCOLI PICENO – “Io tutor: persone e fatti indimenticabili”. E’ questo il titolo del nuovo libro dell’ascolano Claudio Viccei, funzionario comunale in pensione e già autore di una pubblicazione sulla storia della sua nobile casata (“L’eredità dei Viccei”). Questa volta, invece, lo scrittore ripercorre il suo ultra decennale impegno a fianco di tanti ragazzi che ha aiutato a superare duri “ostacoli” scolastici. Dalla ragioneria alla statistica fino all’economia politica e la matematica.

Sono tante le materie che il “tutor” con una ferrea determinazione ha inculcato in tante generazioni di giovani ascolani. Il libro ripercorre anche uno spaccato della vita di Viccei che si è intrecciata inevitabilmente con quella dei “suoi” allievi con cui è rimasto ancora oggi molto legato. E così per non disperdere questo patrimonio di storie e amicizie, l’autore ha deciso di scrivere questo libro.

Alla presentazione, svoltasi al polo Sant’Agostino di Ascoli, hanno partecipato tantissimi “ex studenti” che poi hanno voluto festeggiare il loro amato Claudio con un pranzo al ristorante Villa Angelini. “Per sempre tutor” è stata la frase che è stata impressa sulla torta che ha concluso il pranzo e che racchiude in sé tutta la carriera da “docente”del conosciuto scrittore ascolano. Per chi fosse interessato alle pubblicazioni di Viccei è possibile rivolgersi all’autore stesso tramite i profili social

