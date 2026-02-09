ASCOLI PICENO – Con l’avvio delle operazioni di montaggio dei tradizionali, suggestivi lampadari in piazza del Popolo, ad Ascoli ci si prepara a calarsi nell’atmosfera unica del Carnevale ascolano. A pochi giorni dall’avvio ufficiale dell’edizione 2026, in programma dal 12 al 17 febbraio prossimi, l’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, messi a punto con le istituzioni preposte tutti gli aspetti legati alla sicurezza, invita ora ascolani e visitatori a partecipare alla kermesse carnascialesca, dopo il successo della scorsa edizione che aveva fatto registrare, attraverso di dati delle celle telefoniche, circa 50mila persone in città. Dal presidente Marco Olori a tutto il direttivo, arriva ora un messaggio di coinvolgimento e partecipazione con gags, sketch e satira in libertà non solo in piazza del Popolo (ad esclusione delle sole postazioni fisse), ma anche in tutte le altre zone dell’area individuata per questa edizione del Carnevale.

SKETCH IN TUTTO IL CENTRO, PIAZZA INCLUSA

“Anche quest’anno – spiega il presidente Olori in condivisione con il direttivo – vogliamo un Carnevale coinvolgente e partecipato, dove tutti possono essere protagonisti indossando anche una semplice maschera e calandosi nello spirito che caratterizza da sempre la nostra manifestazione. In questo senso è doveroso precisare, a seguito di qualche imprecisione emersa a livello mediatico, che in piazza del Popolo tutto sarà come per le precedenti edizioni: tutti i gruppi itineranti e tutti coloro che vorranno mascherarsi potranno liberamente esibirsi e intrattenere i presenti con sketch, gags e improvvisazioni, senza alcun problema. Ma in questo senso invitiamo tutti, gruppi e coloro che arriveranno in centro, ad Ascoli, a muoversi lungo tutte l’area individuata per lo svolgimento di questa edizione, quindi spostandosi anche nelle vie limitrofe alla piazza e nelle altre zone individuate. L’unico limite, già evidenziato con chiarezza, è il divieto assoluto di realizzare postazioni fisse in piazza del Popolo, sulla base dello specifico piano di sicurezza e nel rispetto delle regole. In tal caso ci si vedrà costretti alla rimozione”.

CARNEVALE IN VETRINA

C’è un’altra novità che andrà ad arricchire questa edizione 2026 del Carnevale ascolano. L’organizzazione ha, infatti, previsto un’ulteriore iniziativa denominata “Colora i negozi con il Carnevale”, in collaborazione con l’associazione “Wap” dei commercianti del centro storico, che prevede, già da domenica 8 febbraio, l’esposizione in tutte le vetrine delle attività commerciali che aderiranno le storiche e suggestive foto del compianto Sandro Riga già ammirate anche nella mostra dello scorso anno. Un coinvolgimento, dunque, anche delle attività commerciali per la migliore riuscita del Carnevale.

LE ISCRIZIONI

Per partecipare al concorso mascherato dei gruppi e delle singole maschere, le iscrizioni saranno possibili dal 9 al 14 febbraio recandosi alla segreteria dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” all’interno della Bottega del terzo settore in corso Trento e Trieste, riempiendo l’apposito modulo. Contestualmente ci si potrà iscrivere anche all’associazione “Il Carnevale di Ascoli”. La segreteria sarà aperta da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio dalle ore 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18. Sabato 14 febbraio, invece, ci si potrà iscrivere dalle 9 alle 12:30. Gli iscritti al concorso in maschera potranno partecipare anche alla terza edizione del “Premio Tonino Fanfulla-Ancaria d’Oro”, dedicato a Tonino Silvaggio, noto con il soprannome Fanfulla, ormai ufficialmente parte integrante del programma carnascialesco curato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli. Possono partecipare al Premio le maschere di tutte le categorie, ma nel caso di gruppi verrà valutata una sola figura che dovrà essere indicata nel modulo di iscrizione.

