ASCOLI PICENO – Mattia de Angelis è il nuovo campione italiano promesse indoor. L’atleta dell’Asa Ascoli ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo con la misura di 16,12 al PalaCasali di Ancona. L’oro conquistato da Mattia de Angelis nel triplo promesse uomini vale anche il record regionale assoluto; nessun marchigiano ha mai saltato tanto, né indoor né all’aperto.

La soddisfazione di tutta la società in primis dal presidente Nicola Silvaggi che sottolinea come alla lunga la perseveranza e l’impegno pagano.

Mattia ha disputato una bellissima gara realizzando il salto d’oro all’ultimo salto, quando gli avversari non potevano più rispondere. De Angelis, dopo aver condotto tutta la gara in testa piazzando un primo salto a 15,52, negli ultimi due salti Aldo Rocchi della Futuatletica Roma lasciava il segno sulla sabbia, prima a 15,58 al quale Mattia da par suo rispondeva con un ottimo 15,59; all’ultimo salto Rocchi cresceva ancora 15,68, ma il ragazzo dell’Asa Ascoli rispondeva con un straordinario salto a 16,12. Una misura che superava il suo primato personale di 46 cm. Una gara magistrale che porta un altro titolo italiano nella ricca bacheca dell’ASA.

