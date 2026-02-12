LIVE Ascoli -Torres
Stadio “Del Duca” nel match della ventiseiesima giornata del girone B, di Serie C.
Ascoli che si presenta da terza forza del girone con 46 punti in classifica frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Gli ospiti invece non navigano in buone acque, con 20 punti conquistati e la penultima posizione, devono assolutamente cercare punti.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Oviszach (46’ Galuppini), D’Uffizi, Guiebre, Alagna, Curado, Gori (68’ Chakir), Milanese (46’ Rizzo Pinna), Corradini. A disp. Brzan, Barosi, Pagliai, Ndoj, Silipo, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo, Zagari. All. Agostinone
TORRES: Zaccagno, Brentan, Di Stefano, Baldi, Idda, Liviero (79’ Nunziatini), Sala, Antonelli, Giorico (63’ Masala), Zecca (79’ Mastinu), Sorrentino (79’ Lunghi). A disp. Marano, Luciani, Diakite, Bonin, Dumani, Fabriani, Zannandrea. All. Greco
Arbitro: Francesco Zago della sezione di Conegliano. Assistenti sono Marco Roncari di Vicenza e Fabio Cantatore di Molfetta. Quarto Ufficiale Giorgio Di Ciccio di Lanciano, Operatore FVS Laura Gasparini di Macerata.
RETI: 18’ Milanese (A), 31’ Di Stefano (T), 36’ Sorrentino (T), 94’ Rizzo Pinna (A)
NOTE: Ammoniti Giorico (T), Liviero (T), Baldi (T). Al 50’ Gori (A) fallisce un calcio di rigore. Spettatori 9.057 (7.150 abbonati) per un incasso di 52.927,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 7’ st.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
1′ . Ascoli in tradizionale maglia bianconera. Torres in rossoblu
5′ Traversa Torres, tiro potente di Sala dalla distanza
15′ Tiro di Gori dalla distanza, parata di Zaccagno
18′ GOL ASCOLI CONA MILANESE Azione personale, si districa tra tre e dal limite la infila nell’angolino alla destra di Zaccagno
22′ Pericoloso Guiebre in avanti, pallone in mezzo ma non c’è nessuno a deviare
25′ PROTESTE Ascoli protesta per un passaggio all’indietro su Zaccagno che la prende con le mani
25′ Sforbiciata al volo di Gori ma il pallone termina fuori dallo specchio della porta
30′ Di Stefano colpisce il palo esterno alla sinistra di Vitale
32′ GOL TORRES CON DI STEFANO si libera in area e infila con un bel diagonale
37′ GOL TORRES CON SORRENTINO Lancio dalla difesa di Idda, si invola in contropiede Sorrentino che supera in velocità Curado e infila alle spalle di Vitale
45’+3 FINE PRIMO TEMPO dopo tre minuti di recupero
SECONDO TEMPO
46- Riprende la gara. Doppio cambio nell’Ascoli: fuori Oviszach e Milanese, dentro Galuppini e Rizzo Pinna
48′ RIGORE ASCOLI Calcio di rigore per l’Ascol, Liviero trattiene Galuppini su cross di Rizzo Pinna e l’arbitro assegna il rigore
50′ FALLLISCE GORI DAL DISCHETTO, tiro rasoterra che Zaccagno devia sul palo
52′ L’Ascoli si gioca la card FVS per chiedere la ripetizione del penalty. evidenziando un giocatore della Torres entrato prima in area, dopo la revisione si prosegue senza nulla di fatto
60′ Corner di Corradini, Nicoletti trova Damiani, colpo di tacco parato da Zaccagni
68′ Torres pericolosa con Zecca a destra tiro in area potente sul primo palo respinto a due mani da Vitale
74′ PALO DELL’ASCOLI CON CORRADINI sinistro a giro dal vertice leggermente deviato
81′ Ammonito Baldi per un fallo su D’Uffizi poco prima della trequarti
89′ Contropiede TORRES, rasoterra dal limite di Lunghi che sfiora il palo
90’OCCASIONE ASCOLI Tiro a giro di Galuppini dal limite dell’area a destra che sfiora il palo. Assegnati Sette minuti di recupero
92′ ancora pericoloso Galuppini con un crossa dalla destra tagliato sul secondo palo dove ci prova di testa D’Uffizi, si salva in corner Zaccagno
94′ Palo dell’Ascoli colpo di testa di Corradini in area piccola su corner di Galuppini
95′ GOL ASCOLI con Rizzo Pinna, punizione di Curado dai 25 metri schema e palla che finisce sui piedi del fantasista che col destro infila colpendo il palo interno
97′ proteste dell’Ascoli per un fallo non fischiato a D’Uffizi vicino all’area, espulso un componente della panchina del Picchio
100′ Finisce il match, l’Ascoli fallisce il sorpasso al Ravenna e sale a quota 47 punti in classifica
