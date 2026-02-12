ASCOLI PICENO – In sala stampa nel post Ascoli-Torres le voci dei protagonisti. Termina 2 a 2 la gara della 20esima giornata di Serie C, Girone B. Un pareggio che lascia in dote al Picchio un punto prezioso per la classifica, ma anche molti spunti di riflessione. Non basta l’iniziale perla di Milanese, i sardi la ribaltano e poi Rizzo Pinna infila nel finale per un pareggio che sarebbe dovuto arrivare molto prima.

L’Ascoli esce dal campo con la consapevolezza di aver gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma anche con il rammarico per le troppe occasioni sprecate. Nel post-partita, spazio alle analisi di mister Agostinone “Peccato perché la squadra avrebbe meritato la vittoria per quello che ha prodotto, ha creato moltissime occasioni. La Torres è venuta con un assetto diverso rispetto al solito, contro la Juventus aveva giocato in modo aggressivo, uomo su uomo, invece oggi ci ha aspettato. La squadra ha fatto il massimo, gli episodi non sono stati a nostro favore, ma il bicchiere è mezzo pieno, la squadra ha dimostrato d’essere un grandissimo gruppo. E’ un pareggio che non ci soddisfa perché ai punti avrebbe meritato l’Ascoli. Gori era dispiaciuto per il rigore, ma deve stare tranquillo, i rigori li sbaglia solo chi li calcia. Alagna? Soffre di un’infiammazione al ginocchio, ma è un esempio per la squadra, non molla mai e non salta un allenamento”.

Gli ospiti, Sorrentino – “Sapevo che il difensore fosse aggressivo sull’uomo e di intelligenza, dopo varie sportellate, ho deciso di prenderlo controtempo e poi sono stato freddo davanti al portiere. Ci tenevo tanto a dare il mio contributo alla squadra e sono felice del primo goal, ma allo stesso tempo dispiaciuto per il risultato finale perché abbiamo fatto una partita quasi perfetta. L’inserimento procede a gonfie vele grazie ai compagni che sono tutti bravi e genuini quindi mi sono inserito facilmente. Non mi piace promettere goal perché sarei ipocrita, posso solo promettere di impegnarmi al 101% per raggiungere l obbiettivo che ci meritiamo”. Greco – “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e che ci aspettavamo, ma purtroppo a caldo c’è tanto rammarico per una vittoria che ci avrebbe avvicinato tanto al gruppo davanti a noi. Ora è importante non disperdere energie mentali e recuperare quelle fisiche perché ci aspetta uno scontro diretto importante. La prestazione è stata buona, abbiamo creato tanto ma anche subito e credo che il pari sia tutto sommato un risultato giusto anche se per come si era messa, con un pizzico di determinazione in più potevamo parlare di altro. Meritavano i tre punti e dobbiamo portarci questa determina domenica a San Benedetto. conta fare punti ovunque. Una prova da grande squadra. Resta il rammarico di una vittoria sfumata nel finale.”

