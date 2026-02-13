ASCOLI PICENO – Preparare una trasferta come quella di Bra dopo la battaglia di 100 minuti contro la Torres, non sarà facile per lo staff bianconero. L’Ascoli è uscito dal “Del Duca” con il morale rigenerato dal pari al fotofinish. Bra-Ascoli, è valido per la 26^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma domenica 15 febbraio, alle ore 14:30, al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

Sulla partita di ieri: “Ieri ero in tribuna e mi sono divertito perché vedere una partita come quella di ieri da soddisfazione e merito anche ai nostri avversari, che hanno dimostrato di essere della categoria con giocatori esperti. Loro hanno fatto una grande partita e noi anche perché abbiamo avuto tante occasioni da gol. Una grande reazione. I ragazzi hanno dimostrato di essere un grande gruppo. Stanno rispondendo al mio appello cioè di crescere e volere le cose. Una squadra che ha carattere e deve fare di tutto per vincere”

“Milanese e Ovischaz abbiamo deciso di cambiare per un aspetto tattico e di stanchezza. Galuppini e Rizzo Pinna ci davano altre soluzioni, detto questo grande primo tempo e stanno bene in ottica Bra”

Mister Tomei: “Come sta la squadra? Stanno tutti bene. Corazza ha la febbre valuteremo. Oggi defaticamento”.

Giocatori come Rizzo Pinna e Galuppini, sono entrati con un piglio devastante, li vedremo titolari contro il Bra: “Vanno ad occupare degli spazi che ci danno vertici di gioco. Siamo stati bravi contro una squadra fisica dove non è semplice entrare e ti può mettere in difficoltà. Bravi a entrare subito in partita, mi danno la possibilità di cambiare e modificare l’aspetto strategico e le varie soluzioni, secondo me una squadra forte deve avere soluzioni diverse, non è detto che chi parte dall’inizio sia migliore spesso si fanno delle scelte in base a quello che scegli per strategia e anche quello che vuoi cambiare nella gara”.

Mister, meglio il rammarico per i due punti persi o la consapevolezza di avere una squadra che non muore mai e che ha creato tante occasioni nitide? “Direi la seconda, la cosa importante nella vita è reagire alle difficoltà questa reazione fa parte di quello su cui stiamo lavorando in questo momento a livello mentale a volte ci si riesce a volte

In difesa e a centrocampo ci saranno rotazioni? Corradini ha fatto un’altra grande prestazione, contro il Bra ci saranno forze fresche a centrocampo come Ndoj o Bando: “Faremo il punto della situazione, sicuramente si attingerà a energie nuove e fresche. Valutiamo tutto sotto l’aspetto fisico sarà una gara dove le energie su tre partite bisogna capire quanto possono reggere”

Gori è uscito dal campo con il peso del rigore sbagliato.”Sta bene chi non fa non sbaglia cose che capitano e mi auguro che la prossima volta si possa riscattare”.

Sul Bra: “La loro sete equivale alla nostra, abbiamo motivazioni diverse, il Girone di ritorno è caratterizzato dal fatto che tutte le squadre hanno preso una loro identità che continua ad evolvere, ma ognuno ha una proprio identità e il loro stadio anche raccolto li aiuta a fare buoni risultati. Ogni partita sarà da giocare per tutti e lo sta dimostrando anche per squadre più attrezzate, ogni domenica devono guadagnarsi la pagnotta. Ennesima partita dura, la terza in una settimana. Il loro blocco squadra ci potrebbe creare problematiche

