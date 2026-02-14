ASCOLI PICENO – L’ex attaccante bianconero, Matteo Ardemagni è appena approdato in Eccellenza alla Civitanovese, nella sessione invernale di calcio mercato, lasciando il Pavia. Nella trasmissione Smart Club condotta da Marta Bitti, in onda su IGsport47‬, affiancata da Cristiano Lambertucci e Luca Baiocco, l’attaccante ospite della puntata racconta la sua lunga carriera con un momento nostalgico dedicato proprio all’Ascoli e alla piazza ascolana.

Nonostante il numero di gol non sia stato enorme come nelle sue annate a Modena o Perugia, Ardemagni ad Ascoli è ricordato per l’attaccamento alla maglia. È rimasto un legame di grande rispetto reciproco con i tifosi, tanto che spesso, da ex, è stato accolto con applausi. Proprio su questo argomento nelle dichiarazioni rilasciate si sofferma il classe ’87: “Sono stato benissimo ad Ascoli, una piazza caldissima. Una curva top, sono stato bene purtroppo poi non vorrei tornare su come è andata. Una piazza importante dove anche se non fai gol apprezzano, l’attaccamento alla maglia, il sacrificio e l’impegno. Una volta non feci gol, fui sostituito e tutto lo stadio ha applaudito, questo il segno che non contano solo i gol ma quello che puoi dare a quella maglia”

L’esperienza di Matteo Ardemagni con l’Ascoli è stata una delle tappe più intense e significative della sua carriera recente, caratterizzata da un legame profondo con la piazza, il ruolo di trascinatore e una chiusura un po’ amara. Arrivato ad Ascoli nell’estate del 2018 con grandi aspettative si impone subito come leader. Segna gol pesanti e dimostra una grinta che lo rende immediatamente un beniamino del “Del Duca”. Chiude la prima stagione con 8 reti, contribuendo in modo decisivo alla salvezza tranquilla della squadra. Nella stagione 2019-2020, Ardemagni viene investito ufficialmente del ruolo di capitano. Il suo rapporto con la tifoseria è all’apice: incarna lo spirito guerriero richiesto dalla piazza ascolana. Non è solo un finalizzatore, ma un uomo spogliatoio capace di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. La storia d’amore si interrompe bruscamente durante il mercato invernale del 2020 per trasferirsi al Frosinone.

