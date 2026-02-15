Ore 14.30 stadio “Sivori” di Sestri Levante, ventisettesima giornata del girone B di Serie C, si affrontano Bra e Ascoli,

Le due formazioni arrivano al match con 22 punti di distanza in classifica, Ascoli da terza forza del girone B con 47 punti in classifica alla ricerca del riscatto dopo il pareggio con la Torres, mentre i padroni di casa a 25 punti, a ridosso dei playout cercano di allontanarsi dalla zona calda.

Termina con una netta vittoria del Picchio nonostante il brivido iniziale.



L’Ascoli espugna Sestri Levante: rimonta e tris al Bra Vittoria d’autorità per l’Ascoli che, nella 27ª giornata del girone B di Serie C, supera il Bra per 3-1 allo stadio “Sivori”. Con tre partite in una settimana, Tomei ha mescolato le carte. Il passaggio al 4-2-3-1 ha dato ampiezza alla manovra, anche se l’assenza dell’ultimo minuto di Corradini ha pesato inizialmente sugli equilibri. La scelta di far partire Chakir dal 1′ ha pagato nel lungo periodo, mantenendo alta la pressione sulla difesa piemontese. Nonostante il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Sinani al 16′, il “Picchio” sfodera una reazione di carattere dopo l’ntervallo. La ripresa è stata infatti un vero e proprio monologo bianconero, innescato dai cambi azzeccati: l’ingresso di Guiebre ha spaccato la partita. L’esterno ha fornito i due assist chiave: prima per il pareggio di Chakir, poi per il sorpasso firmato da Galuppini. Nel finale, Gori è entrato per blindare il risultato, siglando il definitivo 3-1 e sfiorando persino l’eurogol da centrocampo. Con questo successo. il quattordicesimo stagionale, l’Ascoli sale a quota 50 punti. Prossima sfida contro il Pontedera.

TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI

BRA: Franzini, Lia (66’ Baldini), Sganzerla, (77’ Tuzza), Lionetti (77’ Scapin), Fiordaliso, Milani, Maressa, De Santis, Leoncini (66’ La Marca), Capac (57’ Campedelli). A disp.: Renzetti, Rottensteiner, Pretato, Armstrong, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Brambilla. All.: Nistico

ASCOLI: Vitale, Paglia, Damiani, Chakir (75’ Gori), Galuppini (75’ Oviszach), D’Uffizi (86′ Silipo), Alagna (46’ Guiebre), Rizzo Pinna, Curado, Rizzo, Milanese (50’ Ndoj). A disp.: Brzan, Barosi, Nicoletti, Menna, Bando, Palazzino. All.: Tomei

RETI: 16’ Sinani (B), 52’ Chakir (A), 55’ Galuppini (A), 82’ Gori (A)

NOTE: Ammoniti D’Uffizi (A). Spettatori 286, di cui 122 ospiti e 44 abbonati. Rec. 3’ pt, 4′ st.

Arbitro: Riccardo Tropiano della sezione di Bari . Assistenti sono Davide Merciari di Rimini e Veronica Martinelli di Seregno. Quarto Ufficiale Mario Picardi di Viareggio, Operatore FVS Simone Mino di La Spezia

INTERVISTE

Al termine del successo dell’Ascoli sul Bra, Mister Tomei ha analizzato la partita ai canali ufficiali del Club:“E’ una vittoria importante, sarà una corsa fino alla fine e dobbiamo perdere meno punti possibili, è importante restare attaccati e alla fine vedremo cosa succederà. I ragazzi continuano a crescere in consapevolezza e da un punto di vista mentale stanno facendo lo step che stiamo chiedendo, acquisiscono maggiore sicurezza nel gioco. Oggi abbiamo continuato a lavorare su certi principi e situazioni e siamo stati anche ripagati per la mole di gioco creata”.

Alla vigilia il tecnico aveva anticipato il turn over, scelta obbligata dalla terza partita in una settimana e da qualche defezione: “Corradini ha avuto un affaticamento al quadricipite, mentre Corazza non ha recuperato dallo stato febbrile. Era previsto il riposo di qualcuno, abbiamo giocatori che stanno bene, quindi abbiamo operato le scelte in funzione della terza partita”.

Come con la Torres, anche al “Sivori” i bianconeri sono passati in svantaggio per poi ribaltare il match:“Abbiamo subìto gol sugli sviluppi di un calcio piazzato, eravamo in dominio della partita, nel primo tempo abbiamo dominato il gioco e nella ripresa abbiamo avuto la mente sempre lucida, mi è piaciuta la reazione, abbiamo continuato a spingere per fare gol e alla fine siamo stati ripagati per la mole di gioco prodotta”.

In gol tre attaccanti, testimonianza del momento di fiducia del reparto avanzato: “E’ una questione a volte di momenti, in questa fase i ragazzi davanti sono più consapevoli e sicuri e cercano con maggiore veemenza il gol. Sono contento perché arriviamo a rete con questa consapevolezza. L’aspetto più importante è che siamo tutti sereni, poi a volte vanno in gol i difensori, altre volte i centrocampisti o gli attaccanti, ma è sempre un discorso di squadra, tutti partecipano all’azione. Sono contento per Chakir, si allena sempre bene, il gol è la giust

a ricompensa per il lavoro che sta facendo, sta bene e penso che ci darà una grande mano. Galuppini sta entrando nei meccanismi di gioco e sta crescendo a livello fisico. Ruotare i giocatori ci consente di guadagnare i giocatori stessi, nel senso che più mettono minutaggio e più riusciamo ad avere giocatori utili e pronti per cambiare le partite. Sono contento anche per Gori, era dispiaciuto per il rigore di giovedì, per lui era importante tornare al gol e questo, anche a livello mentale, fa bene. Sono contento che tutta la squadra abbia disputato una grande partita, poi se segna Gori o Chakir, Galuppini o Oviszach è solo un vantaggio, la squadra cresce in consapevolezza”.

Al termine della vittoria per 3-1 sul Bra, Amine Chakir ha commentato così ai canali ufficiali il quinto risultato utile consecutivo dell’Ascoli: “Dopo lo svantaggio iniziale siamo rimasti tranquilli, abbiamo continuato a fare il nostro gioco e alla fine siamo riusciti a ribaltarla, era molto importante riuscire a restare agganciati al Ravenna, l’obiettivo è questo. All’intervallo il Mister ci ha detto di continuare a fare quello che stavamo già facendo perché il gol sarebbe arrivato e così è stato. D’Uffizi ha ricevuto palla sull’esterno, ha puntato l’uomo, l’ha messa dentro e sono riuscito ad anticipare il difensore”.

L’attaccante è tornato al gol dopo quasi cinque mesi:“E’ stato un periodo vissuto un po’ così, ho avuto anche sfortuna, mi riferisco alla traversa colpita contro la Ternana, poi qualche azione contro la Torres, ma ho sempre continuato a lavorare e finalmente il gol è arrivato e sono riuscito ad aiutare la squadra. La dedica è per la mia famiglia e per la mia ragazza che sono sempre al mio fianco”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.