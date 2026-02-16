ASCOLI PICENO – Il Carnevale di Ascoli Piceno più forte delle condizioni meteo avverse.

Tantissime persone presenti al centro storico, domenica 15 febbraio, per la storica manifestazione carnascialesca che anche quest’anno ha regalato sorrisi e colori per quello che è universalmente definito “un vero e proprio teatro di strada che coinvolge persone di tutte le età”.

Il Carnevale di Ascoli tornerà martedì pomeriggio, 17 febbraio, per l’ultima giornata del concorso mascherato, al termine della quale verranno resi noti i gruppi in nomination. I vincitori verranno svelati e premiati domenica 22 febbraio al teatro Filarmonici

