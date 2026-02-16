ASCOLI PICENO – Soddisfazione ma anche rabbia.

Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio l’Atletico Ascoli ha battuto al “Del Duca” per 3-1 il Castelfidardo, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni di Simone Seccardini, a fine gara, riportate dal portale del Club ascolano: “C’è da ringraziare i ragazzi che hanno mantenuto i nervi saldi nonostante le ingiustizie arbitrali subite. I ragazzi hanno mostrato grande attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio. Vincere non è mai facile. La gara si è complicata con l’espulsione ingiusta di Mazzarani, come le mancate altre decisioni del direttore di gara, ma da qui alla fine eviterò di parlare degli arbitri. Non commenterò più gli episodi perché davvero quest’anno ne stiamo vedendo di tutti i colori”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.