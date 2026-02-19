ASCOLI PICENO – Arriva il momento dei verdetti per l’edizione 2026 del Carnevale di Ascoli. Domenica prossima, 22 febbraio, dalle ore 16 (ad ingresso libero), nella suggestiva cornice del teatro Filarmonici, si svolgerà l’ormai tradizionale cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso per gruppi mascherati, incluso il “Premio Fanfulla”, e delle Mascherine d’oro e d’argento.

Con la consueta conduzione di Stefano Traini insieme ad Antonella Regnicoli, il programma prevede l’annuncio di tutti i vincitori, da quello assoluto a quelli di ciascuna delle categorie previste dal regolamento 2026. Sarà, dunque, il momento degli applausi e dei riconoscimenti per tutti i gruppi protagonisti, aldilà delle classifiche, a chiusura di un’edizione che ha fatto registrare anche quest’anno numeri da record.

“Anche quest’anno invitiamo tutti a partecipare – sottolinea Marco Olori, presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” a nome di tutto il direttivo – alla cerimonia al Filarmonici che sancisce la conclusione ufficiale di un’edizione 2026 del Carnevale ascolano che ci rende orgogliosi, con una grandissima partecipazione di ascolani e visitatori. Il Carnevale ascolano ha dimostrato di riuscire a sconfiggere ogni possibile criticità e ha vinto sia contro il maltempo che sulla presenza dei tanti cantieri che hanno di fatto limitato l’area della manifestazione. Un grazie va, innanzitutto, a tutti coloro che hanno indossato una maschera per divertirsi e divertire, a partire dai più piccoli, belli e bravi, che rappresentano sicuramente il valore aggiunto per il nostro Carnevale, e a tutti coloro che si sono spesi per la riuscita di questa edizione”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.