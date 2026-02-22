Pontedera – Ascoli si affrontano allo stadio “Mannucci” match della 28esima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Ascoli con 50 punti in classifica si presenta alla sfida da terza forza del girone, i granata con soli 17 punti invece sono ultimi in classifica alla caccia dei play out, dopo una settimana intensa con il cambio societario, in panchina anche l’arrivo di mister Braglia. Chakir sostituisce Gori out nel riscaldamento.

Samuele Damiani, autore del gol del raddoppio

“Le prestazioni le facciamo sempre, poi dipende da come girano gli episodi; quando sblocchi la partita da subito, come oggi, è sempre più semplice gestire la gara, soprattutto quando produci una mole di gioco come la nostra. Siamo stati bravi perché solo sulla carta poteva sembrare una partita facile, è stata la gara che ci aspettavamo, il Pontedera nel primo tempo ci ha lasciato più palleggio, mentre nel secondo tempo ci cercava uomo su uomo, quindi c’erano più spazi e siamo andati più in verticale. A prescindere dagli episodi, come quello del rigore fallito dal Pontedera che poteva riaprire la partita, l’importante è avere sempre l’attenzione al massimo. Sappiamo che i minuti iniziali sono i più importanti perché il minimo particolare sposta le partite, in settimana avevamo lavorato sui dettagli, sulle palle inattive. Quando ti porti subito in vantaggio, la partita va in discesa, prendi quella fiducia che viene meno nell’avversario.

Il gol di Rimini lo sento mio tanto quanto quello di oggi, poi è vero che non viene considerato per via dell’esclusione del Rimini, ma noi quella gara l’abbiamo giocata e anche bene. Quanto alla rete di oggi, cerco sempre di farmi trovare al limite dell’area, ho sfruttato il raddoppio su D’Uffizi – sempre bravo a portare più uomini su di sé – mi ha cercato fuori dall’area, è stato molto lucido in questo, e ho calciato.

Vivo a mezz’ora da qui, sono venuti a vedermi i miei genitori e quelli della mia ragazza, è stato bello perché, per via della distanza, i miei non sono presenti spesso, ma, a prescindere da questo, sono contento per il gol e per la vittoria importante della squadra.

Sto bene, ho sbattuto la testa a terra in un contrasto e ho chiesto il cambio per precauzione. Anche la squadra sta bene, siamo in fiducia, stiamo entrando nella fase più importante della stagione, le avversarie davanti stanno andando molto forte, ma ci interessa fino a un certo punto, noi cerchiamo di vincere tutte le partite perché abbiamo le potenzialità per farlo”.

Mister Tomei ha commentato la vittoria per 3-1 sui toscani. Il tecnico bianconero ha parlato prima del forfait all’ultimo di Gori per poi addentrarsi sulla prestazione dei suoi:

“Gori ha avuto un problema all’adduttore durante il riscaldamento, ha sentito tirare, abbiamo preferito non rischiare.

Sapevamo che il Pontedera non era quello affrontato all’andata, è una squadra rinnovata, ha messo dentro giocatori importanti, lotterà fino alla fine per salvarsi. Complimenti a loro che hanno disputato un’ottima partita, sapevamo che non era un match semplice e che anche un episodio avrebbe potuto riaprire la gara, come infatti è stato, ma siamo stati bravi a concretizzare quanto prodotto, soprattutto nel secondo tempo. Sono contento per i ragazzi, che hanno dimostrato d’essere focalizzati e centrati. Poi non si può essere perfetti, ma fa parte del nostro modo di giocare; giochiamo sempre in costruzione e può capitare l’errore che riapre le situazioni. Sicuramente in certi frangenti dobbiamo crescere, perché ci sono stati alcuni episodi, che, se non si è bravi a valutare, consentono agli altri di riaprire la partita.

Sono contento del dominio della gara contro una squadra molto valida, non era semplice giocare una partita così.

Siamo fortunati ad avere un pubblico molto attaccato alla squadra, anche oggi i tifosi ci hanno seguiti, li ringraziamo, rappresentano un valore aggiunto, aiutano a performare i ragazzi, che sentono sempre molto la vicinanza della tifoseria”.

Mister Tomei: “Gori ha avuto un problema all’adduttore durante il riscaldamento, ha sentito tirare, abbiamo preferito non rischiare. Sapevamo che il Pontedera non era quello affrontato all’andata, è una squadra rinnovata, ha messo dentro giocatori importanti, lotterà fino alla fine per salvarsi. Complimenti a loro che hanno disputato un’ottima partita, sapevamo che non era un match semplice e che anche un episodio avrebbe potuto riaprire la gara, come infatti è stato, ma siamo stati bravi a concretizzare quanto prodotto, soprattutto nel secondo tempo. Sono contento per i ragazzi, che hanno dimostrato d’essere focalizzati e centrati. Poi non si può essere perfetti, ma fa parte del nostro modo di giocare; giochiamo sempre in costruzione e può capitare l’errore che riapre le situazioni. Sicuramente in certi frangenti dobbiamo crescere, perché ci sono stati alcuni episodi, che, se non si è bravi a valutare, consentono agli altri di riaprire la partita.Sono contento del dominio della gara contro una squadra molto valida, non era semplice giocare una partita così.

Siamo fortunati ad avere un pubblico molto attaccato alla squadra, anche oggi i tifosi ci hanno seguiti, li ringraziamo, rappresentano un valore aggiunto, aiutano a performare i ragazzi, che sentono sempre molto la vicinanza della tifoseria”.

“Noi guardiamo a noi stessi, abbiamo un nostro percorso, un nostro modo di fare che cerchiamo sempre di migliorare. Questo è un campionato avvincente, stiamo tenendo un passo importante e nessuno molla, sarà così fino alla fine, dobbiamo cercare di ottenere il massimo e poi si vedrà. Gli scontri diretti saranno determinanti, ma credo che nel ritorno non esistano partite semplici: c’è chi ha bisogno di salvarsi, chi deve ambire a qualcosa in più, quindi ognuno ha le proprie motivazioni. Sappiamo che ogni gara è dura e cerchiamo di ottenere il massimo con l’obiettivo di migliorare il gioco e l’atteggiamento, poi ci si augura sempre che i risultati siano positivi, ma la cosa più importante è la prestazione e oggi c’è stata. E’ un periodo in cui stiamo producendo tanto, sono contento per i ragazzi che stanno dando e spingendo molto”.

“Noi guardiamo a noi stessi, abbiamo un nostro percorso, un nostro modo di fare che cerchiamo sempre di migliorare. Questo è un campionato avvincente, stiamo tenendo un passo importante e nessuno molla, sarà così fino alla fine, dobbiamo cercare di ottenere il massimo e poi si vedrà. Gli scontri diretti saranno determinanti, ma credo che nel ritorno non esistano partite semplici: c’è chi ha bisogno di salvarsi, chi deve ambire a qualcosa in più, quindi ognuno ha le proprie motivazioni. Sappiamo che ogni gara è dura e cerchiamo di ottenere il massimo con l’obiettivo di migliorare il gioco e l’atteggiamento, poi ci si augura sempre che i risultati siano positivi, ma la cosa più importante è la prestazione e oggi c’è stata. E’ un periodo in cui stiamo producendo tanto, sono contento per i ragazzi che stanno dando e spingendo molto”.

FORMAZIONI UFFICIALI

PONTEDERA: Saracco, Leo, Emmanuello (54’ Kabashi), Faggi, Sapola, Buffon (46’ Yeboah), Vitali, Cerretti, Nabian (54’ Caponi), Raychev (54’ Mbambi), Piana. A disp.: Biagini, Strada, Giacomelli, Manfredonia, Paolieri, Pietrelli, Lugano, Wagner, Beghetto, Fancelli. All.: Braglia

ASCOLI: Vitale, Pagliai, Nicoletti, Damiani (84’ Bando), Chakir, Galuppini (84’ Silipo), D’Uffizi (76’ Oviszach), Guiebre, Rizzo Pinna, Curado, Milanese (76’ Ndoj). A disp.: Brzan, Barosi, Corazza, Menna, Alagna, Palazzino, Rizzo, Gori. All.: Tomei

RETI: 4’ Nicoletti (A), 52’ Damiani (A), 65’ Yeboah (P), 72’ D’Uffizi (A)

NOTE: ammoniti Leo (P), Guiebre (A), Faggi (P), Piana (P), Curado (A). All’83’ Kabashi fallisce un calcio di rigore. Spettatori 1013 (di cui 346 ospiti) per un incasso di 7082,00 €. Rec. 6’ pt, 6’ st.

ARBITRO: Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza. assistenti Davide Di Dio di Caltanissetta e Paolo Di Carlo di Pescara e dal quarto ufficiale Deborah Bianchi di Prato. Operatore FVS Roberto Palermo della sezione di Pisa.

RETI: 4′ Nicoletti

NOTE:

PRIMO TEMPO

0- Inizia il match, Picchio con il classico completino bianconero, e Pontedera con la tenuta granata

4– GOL ASCOLI con Nicoletti, dal corner di Rizzo Pinna, mischia in area, arriva Nicoletti che di piattone al volo realizza il suo primo gol con il Picchio e sblocca il match

8- Vitale reattivo su un tiro ravvicinato di Buffon, tutto fermo per offside

14- Ammonito Leo per fallo su D’Uffizi

15- Punizione di Rizzo Pinna, spazza Cerretti

24- Ammonito Guiebre per un fallo sulla trequarti

26- Il Pontedera si gioca una card FVS per un tocco con il braccio in area di Curado su tiro di Faggi, chiedendo il penalty. L’arbitro non concede il rigore

31- ripartenza dal basso dell’Ascoli, Rizzo Pinna davanti a Saracco ci prova ma devia in corner il portiere granata

34- Corner di Emmanuello, tiro dal limite di prima di Raychev che sfiora il gol

45′ fine il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ – si riparte cambio nel Pontedera. Fuori Buffon e dentro Yeboah.

51′ – Gol ASCOLI! Damiani forte tiro di destro a giro nell’angolo alle spalle di Saracco.

63′ – Annullato un gol a Yeboah per fuorigioco FVS richiesto dal Pontedera.

65′ – GOL PONTEDERA Cross dalla sinistra di Kabashi, testa di Yeboah, che infila il gol dell’1-2.

72′ – GOL DELL’ASCOLI! D’Uffizi al limite dell’area infila con un destro sotto la traversa.

80′ – CALCIO DI RIGORE PER IL PONTEDERA! Atterrato in area Yeboah, l’Ascoli spende il primo cartellino FVS. Lo stesso giocatore spara alto sopra la traversa

90+6′ – Termina la gara al Mannucci, vittoria dell’Ascoli per 1-3.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.