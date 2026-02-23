L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini, agli operatori del diritto e alla comunità locale un’occasione di approfondimento autorevole e imparziale

ASCOLI PICENO – Un momento di confronto aperto e pluralista su uno dei temi più rilevanti del dibattito istituzionale italiano. Giovedì 12 marzo 2026, alle ore 16.00, presso il Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno, si terrà il convegno dal titolo “Referendum sulla giustizia: le ragioni del sì e del no”, dedicato al prossimo referendum costituzionale relativo alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini, agli operatori del diritto e alla comunità locale un’occasione di approfondimento autorevole e imparziale, attraverso il contributo di qualificati protagonisti del mondo giuridico, chiamati a illustrare posizioni e prospettive diverse su una riforma destinata ad incidere sull’assetto della giustizia italiana.

Interverranno come relatori:

· Avv. Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano;

· Dott.ssa Annadomenica Gallucci, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Pesaro;

· Dott. Giuseppe Santalucia, Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione Penale;

· Dott. Umberto Giole Monti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

