VENAROTTA – Stanno proseguendo le attività del progetto “Diritto allo sport”, che include anche l’attivazione di corsi gratuiti di judo a Venarotta. L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Unione Sportiva Acli APS, rientra nel programma “D(i)ritto allo Sport – inclusione, partecipazione e accessibilità attraverso lo sport”, volto a garantire a tutti il diritto alla pratica sportiva. Il progetto promuove un approccio educativo e partecipativo, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, e mira a rimuovere le barriere sociali, economiche e culturali che limitano l’accesso allo sport. I percorsi proposti sono pensati per coinvolgere persone con disabilità, giovani in situazioni di fragilità socio-economica, migranti e anziani.

A Venarotta, presso la palestra della Scuola Don Milani, sono attivi corsi gratuiti di judo e difesa personale per adulti e bambini. Le lezioni si svolgono ogni lunedì dalle 17 alle 19 e ogni giovedì dalle 16 alle 18, tenute dall’istruttore Mauro Martini (telefono 3711715188), a cui è possibile rivolgersi per informazioni e iscrizioni. I corsi proseguiranno fino al 4 giugno, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Venarotta.

