L’obiettivo è riqualificare l’infrastruttura migliorando sicurezza, accessibilità e funzionalità, preservando al tempo stesso la morfologia dei luoghi

FOLIGNANO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento

di ripristino di parte della viabilità di Folignano, autorizzando la concessione di un

contributo pari a 1.000.000 euro, previsto dall’ordinanza commissariale 137 del /2023.

“L’approvazione del progetto consente ora al Comune, in qualità di soggetto attuatore, di

procedere verso la fase operativa dell’intervento, restituendo alla popolazione

un’infrastruttura stradale più sicura, moderna ed efficiente – spiega il commissario alla

ricostruzione, Guido Castelli -Ringrazio per questo risultato il lavoro costante delle

componenti coinvolte, dallo stesso Comune fino all’Usr ed alla Regione Marche guidata dal

presidente Francesco Acquaroli”.

“L’approvazione del progetto segna un passaggio importante per la riqualificazione della

viabilità di Folignano. Si tratta di un intervento strategico che si inserisce in un più ampio

percorso di rigenerazione urbana su cui l’amministrazione comunale lavora da anni, con

l’obiettivo di dare una nuova veste al capoluogo: un percorso che ha già visto, lo scorso

ottobre, l’inaugurazione del nuovo Belvedere e che proseguirà con la realizzazione di due

nuove piazze” sottolinea il sindaco Matteo Terrani.

L’intervento riguarda un tratto cruciale del sistema stradale cittadino, che collega Piazza

Dari, l’area dell’ex Municipio, via Trapasso, via Colle Pasquale, via Spiazzo e il raccordo con

via San Benedetto. L’obiettivo è riqualificare l’infrastruttura migliorando sicurezza,

accessibilità e funzionalità, preservando al tempo stesso la morfologia dei luoghi.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale, in parte in conglomerato

bituminoso e in parte in porfido, il ripristino dei sottoservizi, il rifacimento dei marciapiedi

per la tutela dei pedoni, la sostituzione delle balaustre ammalorate e l’integrazione dei

punti luce della pubblica illuminazione.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.