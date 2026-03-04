ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali e Ecoinnova informano che, sono stati già consegnati, nei primi due giorni di distribuzione, circa 2000 kit per le buste della raccolta differenziata e i mastelli per il secco non riciclabile, nell’ambito della campagna annuale di sensibilizzazione e supporto alla raccolta sostenibile dei rifiuti. Si precisa che le attuali modalità di conferimento del secco non riciclabile, non subiranno nessuna variazione.

I mastelli consegnati in questi giorni non devono essere esposti su strada fino all’attivazione del nuovo servizio, prevista a partire dal mese di giugno 2026, quando entreranno in vigore importanti novità riguardanti le modalità di conferimento del rifiuto del secco non riciclabile. Il conferimento non avverrà più mediante sacchi da esporre fuori dalla porta e lungo le strade, ma attraverso il mastello che verrà consegnato in questi giorni insieme ai kit. Con questa modifica, il rifiuto del secco non riciclabile sarà gestito allo stesso modo dell’umido, che prevede già il ritiro attraverso apposito mastello, mentre per il ritiro di carta e plastica non cambierà nulla. Fino a giugno 2026 quindi, le modalità di conferimento rimangono invariate.

Le utenze domestiche del comune di Ascoli Piceno potranno ancora ritirare gratuitamente la propria fornitura di sacchi per l’anno 2026 presso il centro di distribuzione situato in via Calzecchi Onesti, 12. La distribuzione proseguirà fino alla data del 31 marzo 2026, seguendo i seguenti orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Il sabato: dalle ore 9 alle ore 13.

Soddisfazione da parte del Presidente di Ascoli Servizi Comunali, Andrea Zambrini: «Si tratta di un risultato importante che testimonia la partecipazione attiva e il senso di responsabilità della nostra comunità. L’organizzazione per la distribuzione dei kit sta procedendo in modo ordinato ed efficiente, grazie al lavoro sinergico dei nostri operatori e volontari alla collaborazione dei cittadini, che stanno rispondendo con attenzione e disponibilità. Ricordiamo che fino a giugno 2026 le modalità di conferimento del secco non riciclabile resteranno invariate».

Fondamentale il contributo dei volontari dell’Anffas Onlus di Ascoli che insieme agli operatori di Ecoinnova e Ascoli Servizi Comunali stanno collaborando attivamente alla distribuzione dei kit. La consegna dei sacchi rappresenta un impegno concreto dell’azienda per facilitare la partecipazione dei cittadini alla corretta gestione dei rifiuti e al miglioramento dell’ambiente urbano. L’iniziativa, come ogni anno, ha lo scopo di garantire un servizio efficiente e a incentivare comportamenti responsabili da parte della comunità. Ascoli Servizi Comunali ricorda l’importanza della raccolta differenziata come gesto quotidiano fondamentale per ridurre l’impatto ambientale e atmosferico, aiutare il pianeta a risparmiare le sue risorse, e contribuire alla sostenibilità del territorio. Inoltre, dalla gestione integrata dei rifiuti, può arrivare anche un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento dell’aria.

L’amministrazione comunale e Ascoli Servizi Comunali ringraziano la cittadinanza per la collaborazione e l’attenzione verso le buone pratiche di gestione dei rifiuti.





