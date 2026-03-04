CASTORANO – 8 marzo, Festa della Donna. Che quest’anno l’Amministrazione comunale di Castorano festeggerà anche con la presentazione di un libro ad hoc, quale terz’ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Aperitivo con l’Autore”, realizzata in collaborazione con la libreria Rinascita di Ascoli e l’associazione culturale castoranese “3sicc” aps.

“La mercante di via del Brasco” di Rosanna Pontoriero, questo il titolo del libro che verrà presentato domenica presso la Biblioteca comunale di via Roma con inizio alle ore 17.

Moderato dalla docente e critica letteraria Filomena Gagliardi, il romanzo della brava e nota scrittrice calabrese è incentrato sulla storia di Sofia Beatrice Carmisani: una donna che, alle soglie degli ottant’anni, racconta la sua vita fatta di episodi esistenzialmente rivoluzionari lungo un asse temporale che abbraccia anni di profonde trasformazioni sociali. Insofferente ai luoghi comuni, Sofia Beatrice si definisce “una pecora nera, un’amatrice vigorosa e una mamma libertaria, che ha colpe ma non rimpianti”.

Una donna che ha dovuto difendere la sua autenticità (una storia che si ripete), tra scontri, abbandoni, crisi, dilemmi, sfide, conquiste, fallimenti, sensi di colpa, vittorie, dolori, piaceri, che hanno costellato la sua vita in un intenso turbinìo di emozioni. E con un finale dove il futuro libera il passato.

Rosanna Pontoriero, trentenne scrittrice di Tropea, ha saputo cogliere in questo suo romanzo tutte le sfumature, i contrasti e le contraddizioni di una società per certi versi ancora invisa alla donna, laddove l’emancipazione è costretta giocoforza a passare attraverso la cruna dell’ago di un sistema sociale e culturale ancorato al potere maschile, seppur stereotipato in taluni casi.

Un libro che ben s’inserisce in una giornata particolare, quale l’8 marzo, con l’Amministrazione comunale intenta a dare voce e spazi di visibilità a scrittori e scrittrici che trovano a Castorano, un piccolo paese ma con tante potenzialità, oltre all’accoglienza anche “la possibilità di esprimersi in un contesto culturale in grado di valorizzare al meglio la scrittura e la lettura di testi – le parole piene di soddisfazione della sindaca di Castorano, Rossana Cicconi -, quale occasione per migliorare la qualità della vita di un intero territorio. Con questa rassegna stiamo colmando un vuoto culturale, offrendo nel contempo l’opportunità a tanti scrittori non solo di farsi conoscere ma di contribuire ad alimentare la voglia di leggere. Un’occasione per onorare al meglio la Festa della Donna”.

Al termine della presentazione il consueto aperitivo e firma copie con l’autrice.

