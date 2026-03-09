ASCOLI-RAVENNA
STADIO “DEL DUCA” big match della 31^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, lunedì 9 marzo, alle 20:30.
Ascoli seconda in classifica con 59 punti è reduce dalla vittoria nel derby con la Samb, i romagnoli invece sono al terzo posto con 57 punti.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI: Vitale, Pagliai (81’ Rizzo), Nicoletti, Damiani, Silipo, Oviszach (58’ Milanese), Alagna, Rizzo Pinna (81’ Galuppini), Curado, Gori (71’ Chakir), Corradini. A disp.: Brzan, Barosi, Ndoj, Del Sole, Corazza, Menna, Bando, Palazzino. All.: Tomei
RAVENNA: Poluzzi, Donati (81’ Da Pozzo), Mandorlini, Solini, Okaka (71’ Rrapaj), Bani, Tenkorang (81’ Motti), Lonardi (71’ Corsinelli), Spini, Esposito, Fishnaller (81’ Italeng). A disp.: Anacoura, Morigi, Calandrini, Raccagni, Bianconi, Scaringi, Karim. All.: Mandorlini
ARBITRO: Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino. Assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Domenico Russo di Torre Annunziata. Quarto Ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro, Operatore FVS Daljit Singh di Macerata.
RETI: 47’ Gori (A), 90’ Galuppini (A).
NOTE: ammoniti Okaka (R), Gori (A). Spettatori 10.227 (7.150 abbonati) per un incasso di 67.397,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 5’ st.
CRONACA DEL MATCH
0′. inizia il match, calcio di inizio dei bianconeri, Gori sul pallone
6′ Possesso ripetuto e continuo dell’Ascoli
8′ Destro a giro a mezz’altezza di Oviszach, devia in corner Esposito
12′ Ammonito Okaka per proteste dopo aver subito un fallo a centrocampo
15′ OCCASIONE ASCOLI Cross verticale di Curado per Gori che solo in area colpisce alto di testa
17′ REVIOSIONE FVS. Contatto tra Donati e Oviszach in area, Tomei si gioca la card.
20′ l’arbitro non assegna il penalty
22′ TRAVERSA ASCOLI, manovra offensiva insistita dell’Ascoli, si smarca e tira Gori che colpisce la traversa dopo una deviazione
34′ assedio bianconero
36′ tiro debole dal limite di Gori, para Poluzzi
39′ si fa vedere il Ravenna. Corner di Lonardi, Mandorlini di testa non trova la porta
41′ Corner Ascoli batte Oviszach, arriva sul secondo pallo Nicoletti che prova a colpire in caduta, palla fuori
43′ Prova a far male l’Ascoli con il destro di Silipo da posizione angolata in area, mette in corner Poluzzi.
44′ OCCASIONE ASCOLI, corner di Oviszach, incornata di Gori che termina di pochissimo sopra la traversa
45′ Due minuti di recupero
46′ chiede un rigore Oviszach, l’arbitro lascia proseguire
47′ termina la prima frazione
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo