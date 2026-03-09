 

ASCOLI-RAVENNA

STADIO “DEL DUCA” big match della 31^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, lunedì 9 marzo, alle 20:30.

Ascoli seconda in classifica con 59 punti è reduce dalla vittoria nel derby con la Samb, i romagnoli invece sono al terzo posto con 57 punti.

 

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI: Vitale, Pagliai (81’ Rizzo), Nicoletti, Damiani, Silipo, Oviszach (58’ Milanese), Alagna, Rizzo Pinna (81’ Galuppini), Curado, Gori (71’ Chakir), Corradini. A disp.: Brzan, Barosi, Ndoj, Del Sole, Corazza, Menna, Bando, Palazzino. All.: Tomei

RAVENNA: Poluzzi, Donati (81’ Da Pozzo), Mandorlini, Solini, Okaka (71’ Rrapaj), Bani, Tenkorang (81’ Motti), Lonardi (71’ Corsinelli), Spini, Esposito, Fishnaller (81’ Italeng). A disp.: Anacoura, Morigi, Calandrini, Raccagni, Bianconi, Scaringi, Karim. All.: Mandorlini

ARBITRO: Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino. Assistenti Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto e Domenico Russo di Torre Annunziata. Quarto Ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro, Operatore FVS Daljit Singh di Macerata.

RETI: 47’ Gori (A), 90’ Galuppini (A).

NOTE: ammoniti Okaka (R), Gori (A). Spettatori 10.227 (7.150 abbonati) per un incasso di 67.397,94 € (rateo abbonamenti 38.767,94 €). Rec. 2’ pt, 5’ st.

 

CRONACA DEL MATCH

0′. inizia il match, calcio di inizio dei bianconeri, Gori sul pallone

6′ Possesso ripetuto e continuo dell’Ascoli

8′ Destro a giro a mezz’altezza di Oviszach, devia in corner   Esposito

12′ Ammonito Okaka per proteste dopo aver subito un fallo a centrocampo

15′ OCCASIONE ASCOLI Cross verticale di Curado per Gori che solo in area colpisce alto di testa

17′ REVIOSIONE FVS.  Contatto tra Donati e Oviszach in area, Tomei si gioca la card.

20′ l’arbitro non assegna il penalty

22′ TRAVERSA ASCOLI, manovra offensiva insistita dell’Ascoli, si smarca e tira Gori che colpisce la traversa dopo una deviazione

34′ assedio bianconero

36′ tiro debole dal limite di Gori, para Poluzzi

39′ si fa vedere il Ravenna. Corner di Lonardi, Mandorlini di testa non trova la porta

41′ Corner Ascoli batte  Oviszach, arriva sul secondo pallo Nicoletti che prova a colpire in caduta, palla fuori

43′ Prova a far male l’Ascoli con il  destro di Silipo da posizione angolata in area, mette in corner Poluzzi.

44′ OCCASIONE ASCOLI, corner di Oviszach, incornata di Gori che termina di pochissimo sopra la traversa

45′ Due minuti di recupero

46′ chiede un rigore Oviszach, l’arbitro lascia proseguire

47′ termina la prima frazione

SECONDO TEMPO
46′ riprende la gara
48′ GOOOOOOOOOOOL ASCOLI Gori infila in rete dopo una serie di rimpalli al seguito di una punizione di Silipo, si toglie la maglia e viene ammonito. Decimo gol per il bomber
55′ Il Ravenna comincia a farsi vedere in avanti, dopo un totale dominio del Picchio
59′ cambio Ascoli: esce Oviszach, entra Milanese
72′  cambio Ascoli: esce Gori tra gli applausi, dentro Chakir
73′ Doppio cambio Ravenna: fuori Okaka e Lonardi, dentro Rrapaj e Corsinelli
79′ Cross di Rizzo Pinna per Chakir che impatta al volo di prima intenzione e va  vicino al gol
79 ‘Ammonito Nicoletti che trattiene Spini sulla trequarti
82- Doppio cambio Ascoli: fuori Rizzo Pinna e Pagliai, dentro Galuppini e Rizzo
82- Triplo cambio Ravenna: dentro Motti, Italeng e Da Pozzo, fuori Donati, Tenkorang, Fischnaller
88′ RIGORE PER L’ASCOLI, si gioca la card Mandorlini.  Fallo di mano di Rrapaj su una semi rovesciata di Corradini dopo una torre di Chakir su cross di Galuppini. Dopo la revisione l’arbitro conferma il penalty
91′ RIGORE ASCOLI BATTE GALUPPINI che infila spiazzando Poluzzi
96′ arriva il triplice fischio

