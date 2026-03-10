Presentano il libro le autrici Roberta Cocci Grifoni, Professoressa Associata in Tecnologia dell’Architettura presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam, e Rosalba D’Onofrio, Professoressa Associata in Urbanistica

ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il nono incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 18 marzo 2025, alle ore 18:00, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. L’appuntamento sarà dedicato alla tecnologia dell’architettura con la presentazione del libro Progetto Vitality. Trasformare gli ambienti di vita attraverso la transizione digitale e green (LetteraVentidue, 2025).

Presentano il libro le autrici Roberta Cocci Grifoni, Professoressa Associata in Tecnologia dell’Architettura presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam, e Rosalba D’Onofrio, Professoressa Associata in Urbanistica presso la Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.

