ACQUASANTA TERME – Ancora un evento storico organizzato da Alchimie d’Arte, sabato 28 marzo ore 17, all’Hotel Ristorante Terme di Acquasanta Terme, Piazza Terme 20 con Giuseppe Parlamenti e la sua ultima opera letteraria: La storia delle nostre Terme. Ad Aquas Cromo edizioni. L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti Presidente di Alchimie d’Arte e da Matteo Porfiri giornalista, parteciperà anche il giovane musicista Francesco Ranalli.

La pregevole opera di Giuseppe Parlamenti tratta dell’argomento caro agli Acquasantani, le tanto amate terme.

L’incipit sono frammenti di documenti storici autentici riportati alla luce dopo lunghe ricerche condotte dall’autore, nelle biblioteche, negli archivi, nelle testimonianze di scrittori, dallo stesso archivio arricchito di documenti e immagini di Giuseppe Parlamenti, tracce storiche che prendono inizio dai tempi degli antichi romani, proseguendo con il medioevo, giungendo ai nostri giorni.

Un lavoro condotto con dovizia di particolari che non erano noti ai più e oggi invece rivelati a tutti dall’autore. Un percorso quello della scrittura dell’opera, che come lui stesso dice, ha affrontato senza riproporre esattamente l’argomento che già altri avevano pubblicato, ma affidandosi esclusivamente alle fonti e alle testimonianze.

L’opera poi si arricchisce di documenti e di pergamene come la Tabula Peutingeriana, un’antica carta romana che mostra le vie stradali dell’Impero romano, dove si fa menzione delle terme di Acquasanta.

Il salto temporale poi ci riporta a documentazioni ancora più affidabili e più vicine a noi, nel: “Saggio delle cose Ascolane dei vescovi di Ascoli Piceno” del patriarca Francesco Antonio Marcucci si racconta che Carlo Magno in viaggio verso Roma da Ascoli Piceno si sia fermato a fare dei bagni nelle acque sulfuree di Acquasanta. Molte opere del Marcucci sono conservate nell’archivio e nella biblioteca della casa madre delle Suore pie operaie.

Lo stesso Cecco d’Ascoli nell’Acerba, scrive dei versi sulle acque sulfuree di Acquasanta, riportati fedelmente nel libro.

Così anche il Presbitero e storico Sebastiano Andreantonelli nel 1673 nel suo libro Historiae Asculanae parla con entusiasmo delle proprietà benefiche delle acque sulfuree Acquasantane.

Non mancano i ricordi giovanili della movida e concerti di cantanti noti che si sono alternati al famoso “Dancing Garden”, dove tanti amori sono sbocciati.

Queste e altre curiosità sono enunciate e descritte nel libro di Giuseppe Parlamenti. L’ingresso è libero e gratuito. Info: 3285546583, Whatsapp: 3285546583 o 3284682561.

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