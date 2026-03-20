ASCOLI PICENO – Il capitano dell’Ascoli Marcos Curado ha fatto in conferenza stampa il punto della situazione in casa bianconera:

“Siamo arrivati dove siamo oggi grazie al lavoro, è stata questa la nostra base di partenza. E’ vero, negli ultimi due anni abbiamo vissuto di tutto, ma preferisco concentrarmi su questa stagione, abbiamo la possibilità di giocarci qualcosa di importante. In questa settimana di sosta stiamo recuperando energie, utili per continuare a lavorare e a crescere. Stiamo dimostrando d’essere ad un ottimo livello, ma abbiamo grande margine di miglioramento e in questi giorni stiamo lavorando per crescere ulteriormente.

Uno step importante lo abbiamo fatto quando abbiamo disputato tre gare in dieci giorni con Carpi, Sambenedettese e Ravenna, siamo stati molto bravi a gestire le emozioni, perché dovevamo continuare a giocare, cercando di vincere più partite possibili. Anche la vittoria sul Gubbio non era scontata, gli umbri erano reduci da un periodo positivo e noi siamo stati bravi a stare sul pezzo. La nostra forza è che nel nostro gruppo chi ha meno minutaggio è il primo ad allenarsi a duemila, tutti si fanno trovare sempre pronti.

I miei assist? Provo ad aiutare la squadra in tutti i modi, ogni risultato è una conseguenza di come ci fa giocare il Mister, cerchiamo sempre di dominare il gioco ed avere il possesso.

Il derby? E’ stata una serata indimenticabile, abbiamo vissuto emozioni bellissime, volevamo regalare questo successo ai tifosi, che ci sostengono dal primo giorno e si sobbarcano tante trasferte, per noi sono un plus, la vittoria è stata una gioia per loro e per noi.

Dalla settimana prossima prepareremo la gara con l’Arezzo, una squadra tosta, prima in classifica, ma la cosa più importante è concentrarci su di noi e sulla nostra crescita. La testa e la mentalità devono essere focalizzate su questo, dobbiamo dare il massimo e, se conserviamo la nostra mentalità, abbiamo maggiore possibilità di vincere contro l’Arezzo e contro le altre.

Miglior attacco e migliore difesa? E’ la conseguenza del nostro modo di giocare: i primi difensori sono gli attaccanti, quindi, se incassiamo pochi gol, è merito di tutta la squadra, lavoriamo di blocco sia in una fase che nell’altra.

Il margine di miglioramento è ampio e questa è la motivazione più bella per continuare a spingere. Sappiamo in che piazza siamo e quali sono i nostri obiettivi, ma il focus deve essere sul lavoro e sul percorso e non solo sul risultato. Solo con questa mentalità ci avviciniamo al raggiungimento degli obiettivi”.

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