SPINETOLI – Sabato 28 marzo 2026 torna per le vie del paese “L’uomo della croce”, la rappresentazione vivente degli ultimi momenti della vita di Cristo, organizzata dall’Associazione Freedom.

A partire dalle ore 20:30, i visitatori potranno passeggiare lungo via Vittorio Emanuele II, dove sarà allestito un suggestivo antico mercato. Lo spettacolo prenderà ufficialmente il via alle ore 21:00 da Largo Straccia, dando inizio a un percorso scenico che attraverserà il centro abitato.

Oltre 100 figuranti metteranno in scena 19 ambientazioni, tra cui l’Ultima Cena, l’ Orto degli Ulivi, la Via Crucis con la Crocifissione e la Resurrezione, accompagnando il pubblico in un’esperienza immersiva che non è solo memoria, ma riflessione viva: le croci di ieri incontrano le ferite dell’umanità di oggi. Un invito a fermarsi, a guardare dentro di sé e a riscoprire la forza dell’Amore che si sacrifica.

L’evento, a ingresso libero che si ispira al celebre film Gesù di Nazareth di Zeffirelli, apre gli eventi della Settimana Santa nella Vallata del Tronto ed è realizzata in collaborazione con la Parrocchia San Paolo, con il sostegno della Diocesi di Ascoli Piceno, il BIM Tronto, la Cattolica Assicurazioni e con il patrocinio del Comune di Spinetoli. Coinvolge volontari impegnati da settimane nella preparazione di costumi, scenografie e prove, con il sostegno della comunità locale. Determinante anche il contributo degli sponsor, che con il loro supporto economico rendono possibile la realizzazione dell’evento.

Dal 2025 l’Associazione Freedom è entrata a far parte di Europassione per l’Italia, rete nazionale che riunisce le principali realtà italiane impegnate nelle rappresentazioni della Passione di Cristo, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni culturali e religiose legate alla Pasqua.

Il percorso:

Largo Straccia – Beatitudini, Padre Nostro e Resurrezione di Lazzaro

Piazza S. Andrea – Accampamento romano

Via Vittorio Emanuele II – Ingresso a Gerusalemme e mercato

Chiesa S. Antonio – Ultima Cena

Piazza Kennedy – Orto degli Ulivi, Sinedrio, Pretorio e flagellazione

Via De Gasperi – Salita al Calvario

Parco S. Paolo – Crocifissione e Resurrezione

La presidente dell’Associazione Freedom, Valentina Cavucci, sottolinea: «L’associazione nasce dall’entusiasmo di un gruppo di amici che, dopo molti anni, è riuscito a riportare in scena la Via Crucis Vivente, coinvolgendo con grande partecipazione l’intero paese. Da questa esperienza è nato un percorso più ampio, che oggi ci porta a organizzare eventi durante tutto l’anno per la comunità».

La regista Raffaella Camaioni evidenzia il valore emotivo della rappresentazione: «Non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza che tocca profondamente. La Via Crucis Vivente è un racconto fatto di gesti, silenzi e sguardi, capace di coinvolgere chiunque e di far sentire ogni spettatore parte di questo cammino».

Anche l’assessore del Comune di Spinetoli, Germana Gagliardi, rimarca l’importanza dell’iniziativa: «“L’uomo della croce” è ormai una manifestazione consolidata del territorio, capace di unire tradizione, cultura e spiritualità. È motivo di orgoglio vedere un’intera comunità lavorare insieme con passione per realizzare un evento così coinvolgente».

Ingresso gratuito.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.