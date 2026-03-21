ASCOLI PICENO – Esiste un momento magico in cui un oggetto bianco smette di essere materia inerte e

diventa una storia da raccontare. Su questa suggestione nasce “Ceramiche dal mondo”,

il nuovo percorso di decorazione artistica curato dall’artista Cinzia Cordivani, che

prenderà il via ad aprile coinvolgendo il PIMU – Picenworld Museum ad Ascoli Piceno e

Palazzo De Castellotti ad Offida.

Il corso di decorazione ceramica è un vero e proprio “Grand Tour creativo”. I

partecipanti si misureranno con l’arte della scrittura visiva: impareranno a interpretare i

linguaggi estetici, i pigmenti e i simboli delle grandi tradizioni ceramiche mondiali.

“L’obiettivo è trasformare una superficie nuda in un

pezzo da collezione che racchiuda l’anima di una

cultura. Ogni lezione sarà una finestra aperta su un

mondo diverso, un esercizio di bellezza e

consapevolezza.” — Cinzia Cordivani

IL PROGRAMMA: QUATTRO MODULI, OTTO INCONTRI

Il corso si articola in quattro moduli tematici, pensati per far rivivere le atmosfere di terre

lontane e vicine:

1. GIAPPONE | L’eleganza del segno (10, 11, 17 e 18 aprile)

Un’immersione nel minimalismo orientale e nella filosofia del vuoto. I partecipanti

impareranno la disciplina del tratto e l’uso dei pigmenti profondi per creare opere che

invitano alla meditazione.

2. PORTOGALLO | Luci dall’Atlantico (24 aprile, 2, 8 e 9 maggio)

Il fascino degli Azulejos. Un viaggio tra il bianco e il blu tipico di Lisbona e Porto, per

ricreare la freschezza delle dimore atlantiche.

3. TURCHIA | L’incanto di Iznik (15, 16, 22 e 23 maggio)

L’esplosione dei motivi floreali ottomani. Si sperimenteranno i colori vibranti, come il

celebre rosso e il turchese, simboli di una ricchezza ornamentale senza tempo.

4. SICILIA | Il trionfo del sole (29, 30 maggio, 5 e 6 giugno)

Un omaggio alla tradizione mediterranea. Pennellate decise, giallo limone e verde ramina

per celebrare la storia e il calore della nostra terra.

SEDI E ORARI

• Ascoli Piceno – PIMU Picenworld Museum: tutti i venerdì pomeriggio, ore 17:30 –

19:30.*

• Offida – Palazzo De Castellotti: tutti i sabati mattina 10:30 – 12:30.*

Al termine del percorso, ogni iscritto avrà dato vita a un set di ceramiche coordinate ma

multiculturali: una collezione di “souvenir” d’autore, dipinti interamente a mano, che

fondono l’esperienza personale con la storia millenaria dell’arte ceramica.

Il corso è aperto a tutti, dai principianti agli appassionati d’arte. I posti sono limitati

per garantire un’adeguata assistenza tecnica da parte dell’artista.

Quote di partecipazione:

• Singola lezione: 35,00 €

• Modulo (2 lezioni): 60,00 €

• Percorso completo (8 lezioni): 220,00 € anziché 240,00 €.

È possibile iscriversi ai singoli moduli o all’intero percorso.

Contatti

• PIMU – Picenworld Museum: [email protected] | +39 342 334 045

(anche su WhatsApp)

• Cinzia Cordivani: +39 333 493 9910

• Social: @picenworldmuseum e @cordivani.art

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