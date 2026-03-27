L’obiettivo del percorso non era solo quello di fornire strumenti utili per aumentare la sicurezza personale, ma anche di trasmettere maggiore consapevolezza, equilibrio e capacità di gestione delle situazioni potenzialmente rischiose

SPINETOLI – Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione il corso gratuito di autodifesa, al quale hanno aderito 20 donne di età diverse. L’iniziativa, ospitata presso la palestra Danzarte, ha previsto quattro lezioni condotte dall’insegnante Emanuele Conti, che ha guidato le partecipanti in un percorso pratico e graduale. Il corso è stato promosso dall’Associazione Giovanile Picena Asd Aps con il sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e la collaborazione dei tecnici di Ares 2.00 Evolution. L’attività rientra nel progetto “Panchine rosse tutto l’anno”, nato per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne attraverso azioni concrete di informazione, educazione e prevenzione.

L’obiettivo del percorso non era solo quello di fornire strumenti utili per aumentare la sicurezza personale, ma anche di trasmettere maggiore consapevolezza, equilibrio e capacità di gestione delle situazioni potenzialmente rischiose. Le partecipanti hanno potuto sperimentare tecniche semplici ed efficaci, rafforzando allo stesso tempo autostima e fiducia nelle proprie risorse.

All’ultima lezione hanno preso parte, in rappresentanza del Comune di Spinetoli, l’assessore Lory Maria Mascetti e le consigliere Angela Cicconi e Giovanna Silvestri, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e per l’ampia partecipazione di donne di ogni età, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere percorsi di prevenzione e empowerment femminile.

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