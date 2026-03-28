ASCOLI PICENO – Dopo il successo contro la Maceratese e un’altra prova di grande solidità difensiva, l’Atletico Ascoli si prepara a una sfida affascinante e ricca di insidie sul campo del Giulianova in programma domenica 29 marzo, match valevole per il girone F di serie D.

Alla vigilia del match, mister Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra, gli aspetti su cui continuare a crescere e le difficoltà di una gara che si preannuncia intensa, in uno degli stadi più caldi del girone.

Dalla consapevolezza acquisita nelle ultime settimane alla gestione dei momenti della partita, fino alla corsa play-off in un campionato sempre più equilibrato, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Abbiamo sicuramente acquisito maggiore consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi, e questo si vede sia nell’atteggiamento sia nella solidità che la squadra esprime in campo. Per fare un ulteriore passo in avanti possiamo crescere nella gestione dei momenti della gara: capire quando alzare i ritmi, pressare e spingere, e quando invece è necessario abbassarli, consolidare il possesso e mantenere l’equilibrio. Giulianova è un contesto molto stimolante: uno stadio caldo, una piazza storica e una squadra di valore. Sappiamo che tipo di partita ci aspetta. Noi vogliamo dare continuità sia alle prestazioni sia ai risultati, per consolidare la nostra posizione. Servirà una gara attenta, di personalità e con grande equilibrio. È difficile fare previsioni, perché il campionato è molto equilibrato. Le squadre davanti stanno mantenendo un rendimento costante e le prossime partite potranno indirizzare la corsa. Per quanto ci riguarda, stiamo facendo un percorso di valore, confermato anche dai numeri. Il campionato si sta rivelando competitivo, come previsto. Raggiungere i play-off sarebbe un risultato importante e coerente con l’obiettivo che ci eravamo dati a inizio stagione. Continuiamo a lavorare in questa direzione.”

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