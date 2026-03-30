Ore 20.30 Stadio “Città di Arezzo”

Arezzo-Ascoli, 34esima giornata Serie C Girone B

IL BIG MATCH

Mancano ormai solo cinque giri di orologio al termine della regular season, il calendario regala agli appassionati il confronto più atteso: Arezzo -Ascoli, la capolista contro la prima inseguitrice, il miglior attacco contro la difesa più solida. Non è solo una partita, è il “match point” che può decidere un’intera stagione.

Gli amaranto si presentano al fischio d’inizio forti di un primato solido a quota 70 punti: i numeri dei toscani guidati dal grande ex Cristian Bucchi, sono da leader indiscussi: 21 successi con sole 20 reti al passivo, il “Picchio” non molla distante solo cinque lunghezze, vanta l’attacco più prolifico del girone B 55 gol fatti, 12 proprio da un altro ex, il centravanti Gabriele Gori. Sono 600 i tifosi bianconeri presenti al “Città di Arezzo”.

FORMAZIONI UFFICIALI

AREZZO: Venturi, Renzi (82’ Coppolaro), Eklu (70’ Ionita), Pattarello (61’ Varela), Gilli, Chiosa, Tavernelli, Chierico (82’ Cortesi), Righetti, Cianci (61’ Ravasio), Iaccarino. A disp. Trombini, Galli, Casarosa, Guccione, Gigli, Viviani, De Col, Arena, Di Chiara. All. Bucchi

ASCOLI: Vitale, Damiani, Silipo (70’ Galuppini), D’Uffizi (82’ Oviszach), Guiebre, Alagna, Rizzo Pinna (70’ Chakir), Curado, Rizzo, Gori (82’ Corazza), Corradini (76’ Milanese). A disp.: Brzan, Barosi, Pagliai, Ndoj, Del Sole, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Zagari. All. Tomei

ARBITRO: Poli di Verona

RETI: 35’ Rizzo Pinna (As), 37’ Renzi (Ar), 96’ rig. Corazza (As)

NOTE: Ammoniti: D’Uffizi (As), Righetti (Ar), Curado (As). Espulsi al 26’ il vice allenatore Giampieretti (Ar) e il DS Cutolo (Ar); al 94’ il vice allenatore Agostinone (As). Spettatori 7.765, di cui 600 ospiti. Rec. 3’ pt, 5’ st

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0- Inizia il match

8′ punizione di Rizzo Pinna, respinge la difesa amaranto

10′ gara equilibrata, L’Ascoli gestiste il possesso, ma i toscani sono bravi a cercare il contropiede

13′ Manovra offensiva ripetuta da parte del Picchio, arriva poi al tiro Damiani dal limite che termina alto, rimane a terra Gigli che chiede di giocarsi una card per la manata ricevuta nella sua area

14′ Bucchi si gioca la card FVS dopo un colpo di Corradini su Gilli. Arbitro al monitor dopo tre minuti non sanziona il giocatore bianconero

21′ OCCASIONE ASCOLI CON GORI, salva sulla linea Renzi la deviazione di testa di Gori su corner di Silipo

25′ perfettto lancio di Curado per Silipo, sul filo del fuorigioco, stop non perfetto, Venturi blocca tutto

26′ rosso per un componente dello staff dell’Arezzo e anche il DS Cutolo

30′ ammonito D’Uffizi che aveva fermato una ripartenza

35′ GOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI con Rizzo Pinna. Gori è abile a prendere palla a Iaccarino che sbaglia in impostazione, Rizzo Pinna poi si invola e infila di precisione Venturi in uscita

37′ GOL AREZZO Dura solo due minuti il vantaggio del Picchio, Renzi pareggia con un perfetto diagonale all’angolino dopo un assit di Cianci

48′ finisce il primo tempo dopo 3 minuti di recupero

SECONDO TEMPO

49′ occasione Ascoli, si smarca bene Silipo in area, il suo tiro però termina alto sul fondo

58′ OCCASIONE AREZZO Vitale mette in corner un tiro di Tavernelli dopo una bella combinazione con Cianci

62′ Doppio cambio Arezzo: escono Cianci e Pattarello, dentro Ravasio e Varela

65′ Mawuli cerca di sorprendere Vitale dal centrocampo, palla che termina sul fondo

69′ Varela entra in area palla a piede e cade a terra, lascia correre l’arbitro

71- Doppio cambio Ascoli: entrano Galuppini e Chakir per Silipo e Rizzo Pinna. Nell ‘Arezzo: dentro Ionita per Mawuli

72′ ammonito mister Bucchi per proteste

77′ Ascoli: entra Milanese per Corradini

80′ bel triangolo tra Tavernelli e Ravasio, ottiene un corner la squadra di casa.

82′ ammonito Righetti che travolge Galuppini a centrocampo

83′ cambio Arezzo: escono Chierico e Renzi, dentro Cortesi e Coppolaro. L’Ascoli sostituisce D’Uffizi e Gori, dentro Oviszach e Corazza

84′ ammonito Curado per fallo in scivolata su Cortesi

90′ Cinque minuti di recupero

91′ cross in area sul secondo palo arriva Galuppini che al volo la rimette a centro area, deviato in corner

94′ Vitale salva il risultato bravo chiudere su Varela liberato in area da Ravasio

95′ Caos in area Arezzo, crosso di Guebre, Galuppini poi Milanese si divorano il gol, ma si gioca la card FVS Tomei per la trattenuta di maglia su Corazza

96’ espulsi due componenti dello staff bianconero

99′ L’arbitro assegna il rigore all’Ascoli

101′ GOL ASCOLI con Corazza, che si prende il rigore e dal dischetto batte Venturi colpendo la traversa. Corsa ed esultanza sotto la Curva Nord con i 600 tifosi bianconeri

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