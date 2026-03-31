Per quanto riguarda la viabilità, l’attuale pista ciclopedonale sarà integrata con nuovi percorsi in stabilizzato, al fine di consentire l’accesso ad aree attualmente non raggiungibili e una migliore fruizione in generale delle aree verdi

ASCOLI PICENO – Prende forma il Parco della Salute a Monticelli, tra via dei Platani e il fiume Tronto, dove l’Amministrazione ha intenzione di realizzare un complesso unitario che si svilupperà attraverso una nuova viabilità, filari alberati, siepi e macchie arbustive, un nuovo arredo urbano e un’illuminazione pubblica migliorata. Questa mattina c’è stata la consegna dei lavori alla ditta che si occuperà di portarli a termine.

“Il Parco della Salute – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è un elemento rilevante della nostra strategia per l’Ascoli Green. Cura dell’ambiente e della biodiversità, minore inquinamento, più benessere fisico e psicologico: sono questi gli obiettivi di un progetto ambizioso che si rivolge a tutti, dai bambini agli anziani, passando per gli sportivi e gli amanti del verde. Voglio ringraziare la ditta Gabrielli per aver ceduto gratuitamente le loro aree di proprietà lungo il fiume, per una superficie pari a 23mila metri quadrati”.

L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli, ha spiegato alcuni dettagli operativi: “Andremo a intervenire nel quartiere di Monticelli, nell’area verde prossima al fiume Tronto adiacente a edifici di edilizia economica e popolare, parcheggi, campi sportivi, una parrocchia, un centro anziani, e dove sono presenti piste ciclabili, orti, aree gioco e attrezzate, un uliveto ed aree boscate. Vogliamo dare a quest’area un disegno organico a parco, realmente funzionale e utilizzabile da tutte le tipologie di utenti. Nel progetto sono previsti un boulevard, scout park, orti sociali, area cani attrezzata, skill park, teatro, area relax, giardino delle api, area giochi, chiosco, spazio calmo, belvedere, e aree studio e fitness”.

“Un’operazione di grande rilievo dal punto di vista ambientale e del benessere delle persone – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi – che si concretizzerà in un quartiere ad alta densità abitativa come Monticelli. Creare le condizioni per una migliore qualità della vita è uno degli obiettivi che l’Amministrazione comunale persegue, attraverso sistemi di mobilità sostenibile, una maggiore presenza di verde e servizi alle persone di qualità”.

Per quanto riguarda la viabilità, l’attuale pista ciclopedonale sarà integrata con nuovi percorsi in stabilizzato, al fine di consentire l’accesso ad aree attualmente non raggiungibili e una migliore fruizione in generale delle aree verdi. Saranno realizzati filari di piante arboree per garantire l’ombreggiamento delle superfici pavimentate e dunque un migliore comfort termico. In termini di verde, è prevista la realizzazione di siepi e macchie arbustive, mentre sull’arredo urbano si procederà con l’installazione di panchine, tavoli da pic-nic, fontanelle per l’acqua potabile e contenitori per rifiuti.

È prevista anche l’implementazione dell’impianto di illuminazione e un impianto elettrico a servizio di alcune attività che potranno svolgersi nel parco (scout park, teatro-cinema all’aperto, ciclofficina, chiosco) e per alimentare alcuni arredi smart (panchine e rastrelliera e-bike).

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