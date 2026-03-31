FOLIGNANO – Stanno proseguendo le attività del progetto “Nuove energie” coordinato da Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Si tratta di una serie di eventi gratuiti, realizzati col finanziamento dell’Ambito sociale territoriale XXII (Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione, Palmiano e Venarotta).

Dal 7 aprile prenderà il via una nuova iniziativa a Piane di Morro di Folignano.

Ogni martedì, dalle 21 alle 23, si svolgeranno lezioni e partite libere di scacchi nei locali dell’ex Ludoteca in via Sassetti 40.

Ogni mercoledì, dalle 21 alle 23, si svolgeranno lezioni e partite libere di burraco.

Il progetto viene realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Folignano e della Pro Loco di Folignano.

“Nuove energie” vuole promuovere l’invecchiamento attivo della popolazione che può avvenire in vari modi. La partecipazione alle attività è gratuita. Informazioni e prenotazioni al numero 3495711408.

Le attività proposte non sono solo momenti ricreativi, ma strumenti utili per stimolare la mente e favorire la socialità.

Il burraco e gli scacchi sono due giochi di strategia che uniscono logica, memoria e capacità di pianificazione. Pur molto diversi tra loro, entrambi stimolano l’attenzione, la concentrazione e la flessibilità mentale. Il burraco favorisce la socialità e la rapidità decisionale, mentre gli scacchi allenano il pensiero critico e la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie mosse. Praticarli a tutte le età significa nutrire la mente e mantenere attive le relazioni. Con l’avanzare dell’età diventano strumenti preziosi per preservare le funzioni cognitive, sostenere la memoria di lavoro e contrastare l’isolamento. Offrono inoltre un ambiente accogliente in cui condividere tempo, emozioni e piccoli obiettivi. Per questo rappresentano attività semplici ma potentissime per il benessere personale e comunitario

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