ASCOLI PICENO – Non si ferma la crescita dell’Ascoli Calcio a 5, che dopo aver conquistato la promozione in Serie C1 continua a costruire il proprio futuro puntando su giovani, territorio e inclusione.

Mentre la prima squadra celebra un traguardo importante, l’attenzione si concentra ora sul settore giovanile, protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni e in piena evoluzione grazie al progetto sociale “Illumina l’Oscurità”, portato avanti insieme a realtà del volontariato locale.

Il prossimo appuntamento è domenica 12 aprile, giorno in cui la formazione Under 15 sarà impegnata in trasferta contro il Mondolfo, una delle squadre più attrezzate del campionato. Una gara impegnativa che rappresenta un ulteriore test di maturità per un gruppo che ha già dimostrato grande crescita durante tutta la stagione.

Nel frattempo, la società guarda avanti e pianifica la prossima annata sportiva con un progetto ancora più strutturato. È infatti prevista la presenza di tre squadre giovanili: Under 13, Under 15 e Under 17, a conferma della volontà di investire concretamente sui giovani.

Proprio in quest’ottica, a breve verranno annunciate le date degli OPEN DAY, giornate gratuite e aperte a tutti i ragazzi e ragazze nati tra il 2010 e il 2016. Gli incontri, organizzati su più giornate, avranno l’obiettivo di avvicinare nuovi atleti al futsal e permettere allo staff tecnico di costruire i gruppi per la prossima stagione.

L’iniziativa sarà completamente inclusiva: le categorie Under 13 e Under 15 saranno miste e sarà consentito anche il doppio tesseramento, secondo quanto previsto dal regolamento FIGC, per chi già pratica calcio a 11 in altre società dilettantistiche.

Accanto all’aspetto sportivo, resta centrale il valore sociale del progetto. L’Ascoli Calcio a 5 continuerà infatti a sviluppare “Illumina l’Oscurità”, coinvolgendo associazioni del territorio come partner etici, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani valori che vanno oltre il campo da gioco.

Tra risultati sportivi e nuove iniziative, il club bianconero conferma così la propria identità: una realtà in crescita, capace di guardare lontano senza perdere il legame con la comunità.

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