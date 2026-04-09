ASCOLI PICENO – Sabato 11 aprile pomeriggio i bianconeri saranno in scena a Forlì, nel match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi,, alle ore 17:30, allo Stadio Tullo Morgagni. Restano in diffida Chakir e Gori. A Forlì il vice allenatore Agostinone sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica inflittegli dopo la partita con l’Arezzo e il fisioterapista Di Luigi sconterà la seconda e ultima giornata di stop.

Ad arbitrare sarà Marco Di Loreto della sezione di Terni . Gli Assistenti sono Federico Linari di Firenze e Vincenzo Russo di Nichelino. Quarto Ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma, operatore FVS Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia.

QUI FORLI’ Il presidente dei romagnoli Gianfranco Cappelli e il direttore generale Matteo Mariani sono intervenuti in settimana per compattare la squadra “Siamo fiduciosi di raggiungere la salvezza il prima possibile», ha dichiarato il presidente Cappelli -Il mister ha la nostra piena fiducia. Ora testa alle ultime tre gare, poi a traguardo raggiunto faremo le valutazioni”. Pesano le assenze di Mirko Elia (stagione finita) e Saporetti, con Palomba in forte dubbio per sabato. «Senza questi stop saremmo a un livello superiore — ha ammesso il DG Mariani — ma non possiamo piangerci addosso. Dobbiamo fare qualcosa di straordinario per prenderci l’obiettivo”.

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Ascoli-Vis Pesaro, ha comminato al Club di Corso Vittorio Emanuele un’ammenda di 700,00 € per lancio da parte dei propri sostenitori di un petardo nel recinto di gioco durante la gara. Ammenda di 500,00 € e inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 21 aprile per il Direttore Sportivo Matteo Patti perché, non essendo inserito in distinta e/o munito di pass, “al 94’ della gara, in occasione della rete realizzata dalla propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco per festeggiare; successivamente si posizionava, fino al termine della gara, accanto alla panchina della propria squadra. Infine al 97’, in occasione della seconda rete, reiterava tale comportamento, entrando indebitamente sul terreno di gioco”. Identiche motivazioni per il manutentore del terreno di gioco, Sergio Cordaro, al quale è stata inflitta una giornata di squalifica.

QUESTIONE BIGLIETTI A seguito della riunione del GOS di comune accordo con le Autorità Competenti, ha disposto l’annullamento di tutti i biglietti acquistati in prevendita per il settore ‘Gradinata Locale’ fino a mercoledì 7 aprile compreso, relativamente all’incontro Forlì-Ascoli di sabato 11 aprile.

“Gradinata Ospite” è l’unico settore riservato ai tifosi dell’Ascoli. PROCEDURA DI RIMBORSO DEL BIGLIETTO: Acquisto online: il rimborso avviene in maniera automatica sul metodo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto. Vivaticket provvederà al rimborso entro 3 settimane lavorative. Acquisto tramite ricevitoria Vivaticket: Forlì FC fornirà successivamente il link per la richiesta di rimborso.

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