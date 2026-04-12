ASCOLI PICENO – Alla vigilia della trasferta sul campo della Vigor Senigallia, mister Simone Seccardini presenta la sfida che attende l’Atletico Ascoli allo stadio “Bianchelli” nel pomeriggio del 12 aprile, analizzando il momento della squadra dopo il successo sul Sora e soffermandosi sulla crescita del gruppo in questa fase decisiva della stagione.

Match valevole per il girone F di serie D. Il tecnico bianconero evidenzia la maturità raggiunta dai suoi, la qualità dell’avversario e l’equilibrio di un campionato sempre più competitivo nelle zone alte della classifica. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Abbiamo prodotto una delle prestazioni con il più alto indice di pericolosità della stagione. La squadra ha costruito numerose occasioni, sia per sbloccare il risultato sia per incrementarlo, e questo conferma la qualità della gara sotto il profilo offensivo. È stata una prestazione di alto livello, che evidenzia il percorso di crescita del gruppo: oggi siamo più maturi nell’interpretazione delle diverse fasi e più lucidi nella gestione dei momenti chiave, spesso determinanti nell’economia del risultato. Affrontare la Vigor Senigallia è sempre stimolante. È una squadra propositiva, che cerca di dominare il gioco attraverso il palleggio. Il lavoro di mister Clementi è evidente: ha dato un’identità chiara e una struttura ben riconoscibile. Mi aspetto una partita intensa, in cui serviranno attenzione, ritmo e capacità di restare dentro la gara per tutti i novanta minuti. La classifica evidenzia una distanza più marcata tra le squadre di vertice e quelle nelle posizioni più basse. Non è semplice stabilire se sia aumentato il livello generale o se ci sia stata una differenza più netta tra le varie fasce, ma è chiaro che le squadre davanti stanno facendo un campionato di grande spessore. Sono percorsi costruiti con continuità e merito, che rendono la corsa al vertice molto competitiva fino all’ultima giornata”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.