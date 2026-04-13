ASCOLI PICENO – Una bella prestazione ma che peccato portare a casa solo un punto.
L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 12 aprile, ha pareggiato a Senigallia contro la Vigor per 2-2. Match valevole per il girone F di serie D.
Forgione porta in vantaggio i bianconeri ma poco dopo i rossoblù pareggiano con Magi Galluzzi. Nel secondo tempo Minucci riporta davanti gli ascolani ma all’ultimissimo minuto arriva il pareggio dei padroni di casa con Urso. Atletico Ascoli che comunque mantiene il quarto posto valido per i PlayOff.
Di seguito il tabellino completo
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