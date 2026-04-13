La finalità del progetto e della manifestazione di domenica è quella di incrementare l’attività fisica, uno strumento utile per contrastare l’insorgere di patologie strettamente connesse alla sedentarietà

ASCOLI PICENO – Stanno proseguendo le attività del progetto “Strumenti sportivi di prevenzione della salute”, promosso da U.S. Acli Nicola Tritella Asd Aps, realtà che fa parte della rete associativa dell’Unione Sportiva Acli.

Dopo la camminata sulle scalinate monumentali, alla quale hanno partecipato più di 80 persone, domenica 19 aprile, a partire dalle ore 9, si svolgerà ad Ascoli Piceno una nuova camminata nei pressi del fiume Tronto, in prossimità della Giornata nazionale per la salute della donna.

La finalità del progetto e della manifestazione di domenica è quella di incrementare l’attività fisica, uno strumento utile per contrastare l’insorgere di patologie strettamente connesse alla sedentarietà, come il tumore al seno, il diabete e le malattie cardiovascolari.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio con il proprio nominativo al numero 3939365509 entro il 17 aprile. Si consiglia di indossare scarpe da tennis e abbigliamento comodo, poiché il percorso prevede una camminata di circa 8 chilometri completamente in pianura. E’ previsto un numero massimo di 80 partecipanti.

La partenza avverrà da via della Tintura (dietro Eurospin – zona industriale Marino del Tronto). I podisti saranno accompagnatori da una guida ambientale.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.