Dopo l’anteprima sold out di settimana scorsa a Grottammare, torna in provincia di Ascoli Piceno “Lo chiamava rock & roll”, del regista anconetano Saverio Smeriglio, prodotto da Imago Animae, con la coproduzione di Amaranta e Frame 24, e girato nelle Marche, tra Cupra Marittima e Ancona. Il film è distribuito da Medusa Film che, nel suo trentesimo anniversario, ha scelto quindi questa produzione marchigiana e la porta sul grande schermo.

Oggi, 14 aprile, appuntamenti con il cast in sala al Cinema Margherita (temporaneamente al Teatro delle Energie di Grottammare) alle ore 18, e attesissima la serata al Cinema Odeon ad Ascoli Piceno alle ore 20:30 per un evento con regista e cast in sala. Ci saranno quindi il regista Saverio Smeriglio e parte del cast, tra cui spiccano da volti più conosciuti del grande e piccolo schermo come Nicola Nocella e Ivana Lotito, a Federico Richard Villa, affetto da una malattia neurodegenerativa e protagonista indiscusso della pellicola (oltre che ispiratore dell’intero lavoro) e Andrea Montovoli (co-protagonista).

“Lo chiamava rock and roll” racconta una storia che sovverte tutti gli schemi di chi troppo spesso è considerato “ultimo” e diventa invece protagonista di un film che fa davvero un passo in avanti nella volontà di proporre un cinema senza barriere e attento a esigenze concrete. Per la prima volta in Italia, infatti, una pellicola si propone al pubblico in sala in un’unica versione solo sottotitolata, garantendo un’accessibilità allargata che risponde ad un’esigenza concreta.

Il film è stato realizzato con il patrocinio di importanti realtà nazionali come Ens (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ETS APS), Comitato Italiano Paralimpico, Federazione Ciclistica Italiana, l’ANMIL (Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), l’INAIL, l’ AISA (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche), COOSS MARCHE (Cooperativa Sociale per la cura, assistenza e la promozione dell’individuo), O.MA.R (Osservatorio Malattie Rare), UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Associazione “OGNI GIORNO – per Emma- onlus”, “Un Petalo per Margherita onlus” e “PiccoliDiavoli3ruote”.

Ispirato ad una storia vera, il progetto racconta di un viaggio come ricerca di sé e della propria libertà, e la musica, scritta appositamente per il film da Stefano Smeriglio accompagna e ispira il viaggio stesso amplificandone le emozioni. La colonna sonora si impreziosisce grazie a un brano di Mango, e a un pezzo di Elvis Persley registrato in studio da Omar Pedrini per una pellicola che rende omaggio alle bellezze paesaggistiche marchigiane, tra panorami mozzafiato e luoghi incantevoli.

L’opera ha inoltre già vinto il primo premio al SFIFF di San Francisco, il Festival cinematografico statunitense più longevo ancora oggi esistente, è stato selezionato al SLIFF, il S.Louis International Film Festival, evento internazionale importantissimo dedicato al dialogo interculturale attraverso l’arte cinematografica giunto alla 34esima edizione, ha ricevuto la “Honorable mention” al Festival di Houston, ed è in concorso anche al BARCIIF di Barcellona. E ancora: il film è stato presentato a numerosi altri Festival internazionali, di cui si avranno i risultati nei prossimi mesi.

Per tutte le altre date delle proiezioni esclusive con cast in sala al momento disponibili: https://www. lochiamavarockandroll.it/

Il film è in sala per la Regione Marche dal 9 aprile e in tutta Italia uscirà invece dal 16 aprile.

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