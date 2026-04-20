ASCOLI PICENO – Pari e patta.
Nel pomeriggio di domenica 19 aprile l’Atletico Ascoli ha pareggiato 1-1 contro il Fossombrone allo stadio “Del Duca”. Match valevole per il girone F di serie D.
Segna, nel secondo tempo, il bianconero Sbrissa ma due minuti dopo pareggio di Giometti. E la partita non cambia più, un punto per gli ascolani sempre in zona PlayOff.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin (76′ De Santis); Carbone, Coppola, Vechiarello (89′ Muro), Forgione (76′ Didio), Sardo; Minicucci (60′ Sbrissa), Maio. A disp. Viganò, Camilloni, Moscarini, Antoniazzi, Gafuri. All. Seccardini
FOSSOMBRONE: Bianchini, Kljajic, Valmori, Ballerini (78′ Di Paoli), Giunchetti, Imbriola, Mancini (69′ Pagliari), Conti (92′ Pandolfi), Giometti (80′ Ronchetti), Ghinelli, Kyeremateng (75′ Bucchi). A disp. Ubertini, Fabbri, Kamagate, Casolla. All. Giuliodori
Reti: 64′ Sbrissa, 66′ Giometti
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